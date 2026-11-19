Φωτιά πήρε το πλατό του «Happy Day», με τον Δημήτρη Παπανώτα, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου να ανταλλάσσουν αιχμηρές κουβέντες στον αέρα της εκπομπής.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τον Κώστα Τσουρό και τα σχόλια που είχαν κάνει ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχετικά με το ταξίδι του στην Αμερική. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην παλαιότερη κόντρα του Ουγγαρέζου με τον Τσουρό, με τον Δημήτρη Παπανώτα να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε πως όταν εκείνος αναφέρεται σε πρόσωπα με τα οποία έχει προσωπικές διαφορές, οι συνεργάτες του αντιδρούν, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε άλλες περιπτώσεις. Η κατάσταση ξέφυγε όταν η Τίνα Μεσσαροπούλου του επισήμανε πως «δεν είσαι εσύ το θέμα στην εκπομπή», προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του. «Μη μου το ξαναπείτε αυτό, γιατί θα σηκωθώ να φύγω. Ειλικρινά», απάντησε ο Δημήτρης Παπανώτας, με τη δημοσιογράφο να του ανταπαντά: «Με απειλείς εμένα ότι θα φύγεις, φύγε».

Η ένταση συνεχίστηκε, με τον Παπανώτα να υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη φράση έχει επαναληφθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, δηλώνοντας μάλιστα πως, αν δεν αρέσει η άποψή του, μπορεί να επιλέξει τη σιωπή. Τότε τον λόγο πήρε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία δεν έκρυψε την ενόχλησή της και θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. «Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω», του είπε σε έντονο ύφος.

Ο Δημήτρης Παπανώτας, ωστόσο, δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτησή της, επικαλούμενος την πολυετή τηλεοπτική του πορεία. «Τις γωνίες μου τις λειαίνω μόνος μου εδώ και 40 χρόνια, όταν εσείς ήσασταν ακόμα στην περπατούρα», απάντησε χαρακτηριστικά. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με την Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία τον κατηγόρησε πως βάζει μόνος του τον εαυτό του στο επίκεντρο της συζήτησης, με εκείνον να απαντά κοφτά: «Έχω τους λόγους μου, σε ενοχλεί;».