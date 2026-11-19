Σε ψυχιατρική κλινική νοσηλεύεται, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννης Παπαμιχαήλ, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση που φέρεται να ζήτησε συγγενικό του πρόσωπο. Την πληροφορία αποκάλυψε η δημοσιογράφος το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, ο πρώτος ξάδελφος του μουσικού, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ήταν εκείνος που ανέλαβε την πρωτοβουλία να κινηθεί η διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου ο Γιάννης Παπαμιχαήλ να μεταφερθεί σε μονάδα νοσηλείας.

Η μεταφορά του φέρεται να πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μετά την ανησυχία που προκάλεσε στους συγγενείς του ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες.

Το βίντεο που ανησύχησε τους συγγενείς του

Όπως εξήγησε η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οικογένεια του Γιάννη Παπαμιχαήλ προβληματίστηκε έντονα από την τελευταία του διαδικτυακή εμφάνιση. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, το συγκεκριμένο βίντεο ήταν εκείνο που οδήγησε τους συγγενείς του στην απόφαση να ζητήσουν παρέμβαση.

«Το τελευταίο αυτό βίντεο τους έδειξε ουσιαστικά πως αυτή η λύση είναι μονόδρομος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου στον αέρα του «Happy Day».