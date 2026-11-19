Άσχημα νέα για τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο καθώς έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Λεωνίδας Νικολαΐδης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος αποκάλυψε πως ο συνάδελφός του βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό του.

Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης, που γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1942, υπηρέτησε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες την υποκριτική, με χαρακτηριστική παρουσία στις παλιές ελληνικές επιθεωρήσεις και τις τηλεοπτικές σειρές. Ωστόσο, πίσω από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική του πορεία κρυβόταν, όπως προκύπτει από τα λόγια του Σπύρου Μπιμπίλα, ένας άνθρωπος που αναζητούσε την επικοινωνία και τη συντροφιά των φίλων του.

«Αντίο Λεωνίδα, καλέ μας φίλε και συνάδελφε», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας τον ηθοποιό και αναφερόμενος στη μοναξιά που συχνά συνοδεύει τους ανθρώπους της τέχνης. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν τα όσα αποκάλυψε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε γνωστός ο θάνατός του. «Και με το φευγιό του ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους. Ενημερώθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή κάποια ημέρα του Νοεμβρίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό του με λόγια που αποτυπώνουν τη σχέση του εκλιπόντος με τους φίλους του και την ανάγκη του για ανθρώπινη επαφή. «Καλό ταξίδι Λεωνίδα, που πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις».