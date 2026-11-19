Δεν απαντά στις ερωτήσεις των αστυνομικών ο 63χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Αίθρας, τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, έχοντας υποστεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγριο ξυλοδαρμό.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από τον θάνατο της γυναίκας και ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο συλληφθείς δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα των Αρχών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε προηγουμένως τηλεφωνήσει στην Αστυνομία.

Το τηλεφώνημα του 63χρονου στην Αστυνομία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ο 63χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές και ανέφερε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του.

«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου», φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οδού Αίθρας και εντόπισαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη γυναικοκτονία

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 61χρονη δέχτηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα μέσα στην κατοικία της. Ο 63χρονος παραμένει ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προηγήθηκε του περιστατικού.

Παρά το αρχικό τηλεφώνημά του στην Αστυνομία, ο συλληφθείς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν απαντά στις ερωτήσεις που του θέτουν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου της συζύγου του.