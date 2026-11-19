Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο Γιάννης Πλούταρχος μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, έχοντας στο πλευρό του δύο από τα πέντε παιδιά του, τον Γιώργο Κακοσαίο και την Κατερίνα, που έχουν ακολουθήσει τα βήματά του στον χώρο της μουσικής.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής βρέθηκε στη φιλανθρωπική συναυλία «Τραγουδάμε μαζί», όπου εμφανίστηκε μαζί με τον γιο και την κόρη του, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Μετά το τέλος της εμφάνισής τους, οι τρεις τους στάθηκαν μπροστά στους δημοσιογράφους, με τον Γιάννη Πλούταρχο να μιλά ανοιχτά για μια πλευρά της αναγνωρισιμότητας που δεν είναι πάντα τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Όπως εξήγησε, το να είναι κανείς παιδί ενός καταξιωμένου καλλιτέχνη μπορεί αρχικά να λειτουργεί ευνοϊκά, ανοίγοντας πόρτες στον επαγγελματικό χώρο. Ωστόσο, στη συνέχεια δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και ένα βάρος που καλείται να διαχειριστεί ο ίδιος ο νέος καλλιτέχνης. Μάλιστα, ο τραγουδιστής δεν δίστασε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τα παιδιά του, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν εξαιτίας της δικής του επιτυχημένης πορείας. «Είναι πιο εύκολο όταν ξεκινάει την καριέρα του ένας άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα είναι τρομερά πιο δύσκολο. Και θέλω να πω συγγνώμη στα παιδιά μου για όλο αυτό το βάρος που τους έχω δώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η σύζυγός του, Μαρία Παπαδοπούλου, έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά, με τη μουσική να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής τους ζωής. Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει ήδη χαράξει τη δική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι, ενώ και η Κατερίνα ακολουθεί τον δρόμο της μουσικής. Η Ελεονώρα δραστηριοποιείται ως DJ, ενώ ο μικρότερος γιος της οικογένειας, Κωνσταντίνος, δείχνει επίσης ιδιαίτερη αγάπη για το τραγούδι. Αντίθετα, η Παναγιώτα φαίνεται πως έχει επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετικά ενδιαφέροντα.