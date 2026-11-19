Βαρύ πένθος για τη Σία Κοσιώνη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της πατέρας. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία τον αποχαιρέτησε.

Η Σία Κοσιώνη δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του πατέρα της, συνοδεύοντάς τη με ένα μακροσκελές κείμενο γεμάτο προσωπικές αναμνήσεις. Αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη προσωπικότητά του, στην επαγγελματική του πορεία ως γιατρού, αλλά και στις στιγμές που είχαν μοιραστεί από τα παιδικά της χρόνια.

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτησή της είχαν οι αναμνήσεις από τη μουσική και τη φυσαρμόνικα που της έπαιζε ο πατέρας της όταν ήταν μικρή. Παράλληλα, η παρουσιάστρια μίλησε για τη δυσκολία της να αποδεχτεί πως εκείνος δεν θα επιστρέψει, βρίσκοντας παρηγοριά στο γεγονός ότι έφυγε έχοντας ζήσει μια γεμάτη ζωή.

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη στον πατέρα της

Στην ανάρτησή της η Σία Κοσιώνη έγραψε:

«Δεν ξέρω αν πίστευες στα αλήθεια ότι ήσουν ο James Bond, όμως εμάς όλους μας είχες πείσει. Έζησες τρεις ζωές σε μια. Από τους αμπελώνες της Νεμέας στην Ιατρική Αθηνών και από εκεί στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας και στην αγαπημένη σου Μπουμπουλίνας 18. Κόντρα στα προδιαγεγραμμένα της μοίρας. Επισήμως γιατρός. Και αυτοδίδακτος γεωπόνος, χτίστης, ξυλουργός, μηχανικός, μουσικός, ζωγράφος, ψάλτης και πόσα ακόμη ξεχνάω…

Ατρόμητος ταξιδευτής. Αλλαζονικά αυτάρκης και ανεξάρτητος. Επιδεικτικά ολιγαρκής. Σκληρός και ανθεκτικός, όσο και ευαίσθητος. Λιγομίλητος και ουσιαστικός. Πάντα γοητευτικός και αστείος. Όσο αργά κι αν τελείωνες από τους ασθενείς σου θα ερχόσουν στο δωμάτιο μας και θα μας έπαιζες νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα. Η ίδια φυσαρμόνικα που αργότερα πρωταγωνίστησε σε γάμους, βαφτίσεις, τόσες χαρές και τόσες λύπες. Δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι αυτή τη φορά δεν θα γυρίσεις. Αλλά με παρηγορεί που φεύγεις πλήρης, ήρεμος, γεμάτος αγάπη αλλά και επιτεύγματα που θα σε κρατήσουν ζωντανό στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Όσων σε αγάπησαν, όσων βοήθησες και υπηρέτησες μέσα από την επιστήμη σου. Για μένα θα είσαι πάντα ολοζώντανος μέσα μου».

Η δημοσιογράφος ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια ακόμη προσωπική αναφορά στις στιγμές που έζησαν μαζί, αλλά και στη φράση με την οποία εκείνος συνήθιζε να την αποχαιρετά.

«Η φωνή σου, το βλέμμα σου, οι σιωπές σου, οι μελωδίες σου, ο αστείος χορος μας με το Sara perche ti amo. Κυρίως το παράδειγμα σου. Πάντα το έλεγες εσύ κάθε φορά που φεύγαμε. Ήρθε δυστυχώς η ώρα να στο πω εγώ. Ώρα καλή πατέρα μου».