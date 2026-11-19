Στην πιο γλυκιά περίοδο της ζωής τους βρίσκονται ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι αποφάσισαν να ετοιμάσουν βαλίτσες και να πραγματοποιήσουν το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό ως οικογένεια!

Οι δύο πρώην παίκτες του «Survivor» επέλεξαν έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς της Ευρώπης, το Παρίσι, έχοντας φυσικά μαζί τους τον πιο πολύτιμο συνοδοιπόρο τους, τον πέντε μηνών γιο τους. Το αγαπημένο ζευγάρι, που τον περασμένο Ιούνιο κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά του το μωρό του, φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας του καθημερινότητας, με τον μικρό να έχει γίνει πλέον το επίκεντρο της ζωής του.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, οι τρεις τους άφησαν για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας, προκειμένου να ζήσουν μια ξεχωριστή οικογενειακή εμπειρία στην Πόλη του Φωτός. Μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι βόλτες στους δρόμους του Παρισιού, οι όμορφες εικόνες και οι οικογενειακές στιγμές πρωταγωνίστησαν στις αναρτήσεις τους, με το ζευγάρι να δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενο για το πρώτο ταξίδι του μικρού εκτός Ελλάδας. Υπενθυμίζεται πως ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2026, ενώ στις 6 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι που άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή τους. Μάλιστα, ο Σάκης Κατσούλης έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για την αδυναμία που τρέφει στον γιο του, αποκαλύπτοντας πως ακόμη και όταν βρίσκεται στη δουλειά, αναζητά την ευκαιρία να επιστρέψει στο σπίτι έστω και για μια σύντομη αγκαλιά.

Πλέον, το ζευγάρι δημιουργεί τις πρώτες του ταξιδιωτικές αναμνήσεις ως τριμελής οικογένεια, με το Παρίσι να αποτελεί τον πρώτο σταθμό αυτής της νέας, συναρπαστικής περιόδου της ζωής του.