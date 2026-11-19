Τη δική της απάντηση σε όσους σχολιάζουν τις επαγγελματικές της επιλογές έδωσε η Κόνι Μεταξά, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε εκείνους που της λένε ότι πρέπει να αποφασίσει με τι θέλει να ασχοληθεί, εξηγώντας πως δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε μία μόνο δραστηριότητα.

Η Κόνι Μεταξά ασχολείται με τη μουσική, πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις και συμμετέχει σε φωτογραφίσεις και άλλες επαγγελματικές δουλειές. Αυτή ακριβώς η ποικιλία των δραστηριοτήτων της φαίνεται πως έχει προκαλέσει σχόλια, με ορισμένους να θεωρούν ότι θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα.

Η ίδια, ωστόσο, έχει διαφορετική άποψη. Στο βίντεο, το οποίο παρουσιάστηκε σε δημοσίευμα του OK! την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, θέλησε να δείξει πόσα πράγματα μπορεί να συνδυάσει μέσα σε μία εβδομάδα, περιγράφοντας αναλυτικά το πρόγραμμά της.

Από το Παρίσι στις επαγγελματικές εμφανίσεις

Η τραγουδίστρια απαρίθμησε τις υποχρεώσεις της, αναφέροντας τα γυρίσματα για το νέο της τραγούδι, το ταξίδι της στο Παρίσι, τις φωτογραφίσεις και τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της.

«Θυμάστε που μου λέγανε ότι πρέπει να αποφασίσω τι θέλω να είμαι και τι δουλειά θέλω να κάνω; Εγώ την Κυριακή έκανα video-clip για το καινούριο μου τραγούδι, την Δευτέρα πήγα Παρίσι, σήμερα δουλεύω στο Gaucho, αύριο έχω φωτογράφιση…Παρασκευή δουλεύω Voodoo και Σάββατο Θήβα»

Η Κόνι Μεταξά εξήγησε στη συνέχεια ότι σκοπός της δεν ήταν απλώς να παρουσιάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αλλά να απευθυνθεί σε όσους αισθάνονται ότι πρέπει να περιορίσουν τις επιλογές τους εξαιτίας της κριτικής που δέχονται.

«Ο μόνος λόγος που στα λέω αυτά είναι για να σου πω, ότι κι αν ζούμε σε μια χώρα όπου, όλοι θέλουν να σε βάλουν σε ένα κουτάκι, εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει χρόνος να τα κάνεις όλα, ασχέτως αν δεν έχεις ζωή και δεν κοιμάσαι. Believe in yourself…»