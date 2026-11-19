Αιχμές που αναμένεται να συζητηθούν άφησε ο Δημήτρης Αποστόλου, ο οποίος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες του «Happy Day» για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, την «ανθρωποφαγία» στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει εξαιτίας συμπεριφορών συναδέλφων του.

Ο γνωστός σεναριογράφος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για όσα συμβαίνουν στον χώρο του θεάματος, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο, όπως υποστήριξε, κυριαρχεί η διάθεση του ενός να εξοντώσει τον άλλον. «Υπάρχει πολλή ανθρωποφαγία. Είναι όποιος φάει τον άλλο, όποιος πατήσει το κεφάλι του άλλου, όποιος πνίξει τον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η οικονομική κρίση, αντί να αλλάξει προς το καλύτερο τις ανθρώπινες συμπεριφορές, έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Αποστόλου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν οι συμπεριφορές που δεχόταν είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχολογία και την καθημερινότητά του. «Παλιά έπεφτα σε κατάθλιψη. Τώρα πια τις θεωρώ δεδομένες και δε μου ακουμπάει κάτι», δήλωσε, ενώ περιέγραψε περιόδους κατά τις οποίες απομονωνόταν πλήρως. «Παλιά έπεφτα σε κρίσεις πανικού, έπεφτα σε εβδομαδιαίες αποχές. Δεν έτρωγα, δεν έκανα. Κλείδωνα πόρτες, παράθυρα, κατέβαζα κουρτίνες», εξομολογήθηκε. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θεατρικό σανίδι. Ο σεναριογράφος απέφυγε να τοποθετηθεί αναλυτικά, αφήνοντας όμως σαφείς αιχμές. «Να μην το συζητήσουμε αυτό, γιατί έχω μια τεράστια άποψη που δεν θέλει κανείς να ακουστεί, γιατί είναι ακόμα ζεστό το φαγητό και όποιος το ακουμπήσει καίγεται και θα καεί πολύς κόσμος», δήλωσε.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους με τους οποίους θα επιδίωκε να συνεργαστεί, τονίζοντας ωστόσο πως δεν είναι ο μοναδικός από τον καλλιτεχνικό χώρο με τον οποίο δεν επιθυμεί πλέον επαφές. «Δεν είναι ο Πέτρος ένας άνθρωπος που θα κυνήγαγα για μια συνεργασία, αλλά είναι σε ένα μεγάλο τσουβάλι πια με πολλούς ανθρώπους που έχω δουλέψει και στο παρελθόν ή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο, που δε θα ‘θελα πραγματικά καμία αναφορά και επαφή μαζί τους», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Αποστόλου παραδέχτηκε πως σκέφτεται όλο και περισσότερο να απομακρυνθεί από τον χώρο, καθώς δεν επιθυμεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται έπειτα από τόσα χρόνια.