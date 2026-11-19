Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται και η Μπέλα Χαντίντ φαίνεται πως δεν έχει κανέναν λόγο να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη νέα της σχέση! Το διάσημο μοντέλο απαθανατίστηκε σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές με τον νέο της σύντροφο, Νέιθαν Λέισι, κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής βόλτας στο Άσπεν του Κολοράντο.

Bella Hadid locks lips with new boyfriend while shopping in Aspen 🛍️ 📸: Backgrid https://t.co/FSEyvyx3ev — TMZ (@TMZ) November 18, 2026

Οι δυο τους εθεάθησαν να περπατούν στους δρόμους της πόλης, απολαμβάνοντας ο ένας την παρέα του άλλου, ενώ δεν δίστασαν να ανταλλάξουν φιλιά στο στόμα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Ο φωτογραφικός φακός τούς «τσάκωσε» σε στιγμές γεμάτες τρυφερότητα, με την Μπέλα Χαντίντ να ακουμπά χαμογελαστή το κεφάλι της στον ώμο του αγαπημένου της. Το ζευγάρι έκανε τις αγορές του σε καταστήματα με vintage είδη, έχοντας μαζί του και ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ, που τους συνόδευε στη βόλτα τους. Για την εμφάνισή της, η 29χρονη καλλονή επέλεξε ένα casual σύνολο, συνδυάζοντας τζιν μπουφάν και παντελόνι με λευκό σκούφο. Από την πλευρά του, ο Νέιθαν Λέισι εμφανίστηκε με καρό πουκάμισο, λευκό τζάκετ και καπέλο. Η σχέση τους έγινε γνωστή στις αρχές Νοεμβρίου, όταν το μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media φωτογραφίες από την κοινή τους παρουσία σε αγώνα χόκεϊ.

Bella Hadid packs on the PDA with new cowboy boyfriend Nathan Lacy during loved-up thrifting adventure after debuting new romance https://t.co/KjpNEH327L — Daily Mail (@DailyMail) November 18, 2026

Αν και αρχικά πολλοί θεωρούσαν πως οι δυο τους συνδέονταν μόνο φιλικά, οι τελευταίες κοινές εμφανίσεις τους φαίνεται πως επιβεβαιώνουν ότι ανάμεσά τους έχει αναπτυχθεί κάτι πολύ περισσότερο. Και μπορεί η Μπέλα Χαντίντ να έχει συνηθίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της εντυπωσιακής της παρουσίας στις πασαρέλες, αυτή τη φορά, όμως, τα βλέμματα στράφηκαν στην προσωπική της ζωή και στον νέο άνδρα που βρίσκεται στο πλευρό της.

