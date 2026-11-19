Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξακολουθεί να δίνει τη δική του μάχη ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, με τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του να προκαλούν ανησυχία.

Ο 96χρονος ηθοποιός νοσηλεύεται έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, τον οποίο υπέστη ύστερα από πτώση μέσα στο σπίτι του, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του. Ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, μεταφέροντας τα τελευταία δεδομένα για την πορεία της υγείας του αγαπημένου ηθοποιού.

Όπως εξήγησε, υπάρχει μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την απεικονιστική εικόνα του αιματώματος στον εγκέφαλο, ωστόσο η νευρολογική του κατάσταση δεν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη βελτίωση. «Έχουμε μία ακτινολογική και απεικονιστική βελτίωση όσον αφορά το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλό του. Αλλά νευρολογικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε μια στασιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τη διακοπή της καταστολής, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς εξακολουθεί να μην έχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να μάθει εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι γιατροί αναμένουν να διαπιστώσουν νευρολογική ανταπόκριση. «Χρονικός ορίζοντας δεν υπάρχει, αλλά όσο περνάνε οι μέρες μετά την παύση της καταστολής και δεν έχουμε κάποια νευρολογική εξέλιξη, τα πράγματα δυσκολεύουν», απάντησε ο Ανδρέας Στράτης, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε πού στρέφονται πλέον οι ελπίδες για την πορεία του ηθοποιού, ο εντατικολόγος ήταν σαφής. «Πρέπει να ελπίζουμε στο να αντιδράσει ο εγκέφαλός του», τόνισε, ενώ αναφερόμενος στην προχωρημένη ηλικία του Δημήτρη Καλλιβωκά πρόσθεσε: «Δεν είναι σύμμαχος η ηλικία του».

Η κατάσταση της υγείας του 96χρονου ηθοποιού παραμένει, επομένως, ιδιαίτερα σοβαρή, με τη βελτίωση στην εικόνα του αιματώματος να αποτελεί ένα θετικό στοιχείο, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται μέχρι στιγμής από νευρολογική ανταπόκριση.