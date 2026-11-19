Από θαύμα γλίτωσαν 10 μαθητές στη Φλώρινα, όταν κολώνα ηλεκτροδότησης έπεσε πάνω στο λεωφορείο που τους μετέφερε, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τα χωριά Παπαγιάννη και Μαρίνα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το neaflorina.gr, η κολώνα άρχισε να ταλαντώνεται από τους δυνατούς ανέμους και στη συνέχεια κατέπεσε πάνω στο όχημα. Αρχικά χτύπησε το μπροστινό παρμπρίζ, ενώ στη συνέχεια διαπέρασε ένα από τα πλαϊνά τζάμια του λεωφορείου.

Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη θέση δεν καθόταν κανένας μαθητής αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς η πτώση της κολώνας θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Σώοι οι μαθητές, ο οδηγός και η συνοδός

Παρά την επικίνδυνη πτώση της κολώνας και τις ζημιές που προκλήθηκαν στο λεωφορείο, και οι 10 μαθητές είναι καλά στην υγεία τους. Το ίδιο ισχύει για τον οδηγό και τη συνοδό, καθώς κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

Μετά το περιστατικό, στο σημείο έφτασε άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τα παιδιά και ανέλαβε τη μεταφορά τους στους προορισμούς τους.