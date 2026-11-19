Μια συζήτηση με κοινωνικές προεκτάσεις άνοιξε στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι», όταν η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος διαφώνησαν για τη σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας του Άνδρα και τη σύγκρισή της με την αντίστοιχη γιορτή της γυναίκας.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει τις ευχές της στους άνδρες, λέγοντας: «Χρόνια πολλά στους άντρες! Βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά να πούμε στους άντρες». Στη συνέχεια, ο Παύλος Σταματόπουλος εξήγησε πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί για να αναδεικνύει τη συμβολή των ανδρών στη σύγχρονη κοινωνία, την οικογένεια και τον γάμο, αλλά και να ευαισθητοποιεί γύρω από ζητήματα πρόληψης και υγείας. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν έκρυψε το παράπονό του για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γιορτή δεν έχει την ίδια απήχηση με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. «Πάντως είναι πολύ υποτιμημένη γιορτή. Δεν την ξέρει κανένας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία θέλησε να ξεκαθαρίσει πως οι δύο επέτειοι έχουν διαφορετική ιστορική αφετηρία και κοινωνική σημασία. «Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες και φυσικά χρόνια πολλά στους άντρες. Παρ’ όλα αυτά η γιορτή της γυναίκας, γιατί αυτή τη σύγκριση κάνεις και γι’ αυτό το λες με παράπονο, η γιορτή της γυναίκας αντιπροσωπεύει άλλα πράγματα όπως καταλαβαίνεις», ανέφερε αρχικά. Μάλιστα, η παρουσιάστρια συνέχισε την τοποθέτησή της, επισημαίνοντας πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που καθιστούν αναγκαία την ανάδειξη της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. «Γι’ αυτό είναι φτιαγμένη και λυπάμαι που θα σου χαλάσω. Ακόμα υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι…», πρόσθεσε.