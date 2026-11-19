Για την αποχώρησή τους από την ΕΡΤ, τη μετακίνησή τους στον ΣΚΑΪ και τις συγκρίσεις με το «Στούντιο 4» μίλησαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Οι δύο παρουσιαστές βρέθηκαν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στη φιλανθρωπική συναυλία «Τραγουδάμε μαζί», όπου απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη νέα τους τηλεοπτική αρχή.

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραδέχτηκε ότι η αλλαγή τηλεοπτικής στέγης συνοδεύεται από αγωνία, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων πώς θα ανταποκριθεί το κοινό σε μια καινούργια εκπομπή.

«Έχεις μια αγωνία όταν μετακινείσαι. Δεν είναι αν θα έρθει ο ίδιος κόσμος ή νέος, έχεις μια αγωνία αν θα σε δει ο κόσμος γενικά. Αυτή την αγωνία όλοι την έχουν».

Η απάντηση για το «Στούντιο 4» και την ΕΡΤ

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ρωτήθηκε για την απόφαση της δημόσιας τηλεόρασης να διατηρήσει τον τίτλο «Στούντιο 4», παρά την αποχώρηση της ίδιας και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη επιλογή ανήκε αποκλειστικά στην ΕΡΤ και όχι στους δύο πρώην παρουσιαστές της εκπομπής.

«Δεν ήταν δική μας απόφαση να κρατήσουν τον τίτλο “Στούντιο 4” στην ΕΡΤ. Είναι μια απόφαση που την έχει πάρει ένα κανάλι. Οπότε δεν έχουμε εμείς κάτι να σχολιάσουμε»

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τοποθετήθηκε και για τη σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στο νέο τους τηλεοπτικό εγχείρημα και τη φετινή εκδοχή του «Στούντιο 4». Όπως εξήγησε, οι τηλεοπτικές επιτυχίες και οι αποτυχίες αλλάζουν συνεχώς, ενώ χαρακτήρισε άδικη τη σύγκριση για τους συναδέλφους που εργάζονται στις δύο εκπομπές.

«Το κομμάτι νίκες, ήττες, πρώτος, δεύτερος κτλ στην τηλεόραση, είναι κάτι πολύ ρευστό. Σήμερα είσαι, αύριο δε σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Η σύγκριση που γίνεται με εμάς και το φετινό “Στούντιο 4”, ούτε μας στενοχωρεί, ούτε μας χαροποιεί. Είναι και άδικο για όλους τους συναδέλφους»

Γιατί επέλεξαν τον τίτλο «Studio στις 3»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρούν με την ΕΡΤ μετά την αποχώρησή τους, τονίζοντας ότι ο αποχωρισμός τους έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Παράλληλα, εξήγησε γιατί αποφάσισαν να ονομάσουν τη νέα τους εκπομπή στον ΣΚΑΪ «Studio στις 3», διατηρώντας μια αναφορά στην προηγούμενη τηλεοπτική τους συνεργασία.

«Φύγαμε από την ΕΡΤ τόσο καλά, με τόση πολλή αγάπη… Συναισθηματικά δεμένοι είμαστε μόνο μεταξύ μας, ούτε με τις λέξεις, ούτε με τίποτα, μόνο μεταξύ μας. Χρησιμοποιήσαμε τον τίτλο “Studio στις 3” γιατί θέλαμε να υπάρχει μια γέφυρα με την παλιά εκπομπή»