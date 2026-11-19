Μια εμφάνιση γεμάτη νοσταλγία πραγματοποίησε η Μαρούσα Στρογγυόγλου, η ηθοποιός που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε και αγάπησε μέσα από τον ρόλο της «Αφροδίτης», της μεγάλης κόρης του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άκρως Οικογενειακόν».

Με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η Μοναξιά της Δύσης» στο θέατρο Επί Κολωνώ, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στην ηθοποιό που πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια είχε κερδίσει τις εντυπώσεις ως μέλος της τηλεοπτικής οικογένειας Θεοτοκάτου. Η Μαρούσα Στρογγυόγλου υποδυόταν την Αφροδίτη, την ατίθαση κόρη των «Κωνστανίνου» και «Μαργαρίτας» και δίδυμη αδελφή του Ερμή, τον οποίο ενσάρκωνε ο Χρήστος Σπανός.

Με τις εφηβικές της ανησυχίες, την αγάπη της για τη μόδα και τις συνεχείς περιπέτειές της, η Αφροδίτη είχε καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της σειράς, που εξακολουθεί να έχει το δικό της κοινό μέσα από τις επαναλήψεις. Τι κάνει, όμως, σήμερα η ηθοποιός που συνδέθηκε τόσο έντονα με αυτόν τον ρόλο;

Μετά το «Άκρως Οικογενειακόν», η Μαρούσα Στρογγυόγλου πραγματοποίησε τηλεοπτικές εμφανίσεις σε παραγωγές όπως οι «Εντιμότατοι Κερατάδες» και το «Ήρθε κι Έδεσε», όπου συνεργάστηκε ξανά με τον Γιάννη Μπέζο. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την έντονη τηλεοπτική παρουσία, αναζητώντας διαφορετικούς τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Μάλιστα, η ηθοποιός ασχολήθηκε και με τη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, συμμετέχοντας στο μουσικό συγκρότημα Canto Liba.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει πως η μουσική αποτελούσε ένα παιδικό της απωθημένο, το οποίο αποφάσισε τελικά να πραγματοποιήσει. «Το είχα απωθημένο από μικρή, αλλά ποτέ δεν το τολμούσα», είχε εξομολογηθεί, εξηγώντας πως πάντοτε αγαπούσε το τραγούδι. Παράλληλα, η Μαρούσα Στρογγυόγλου έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και είναι μητέρα δύο παιδιών. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε αστειευτεί πως μετά τη δημοφιλή σειρά απέκτησε το δικό της πραγματικό «Άκρως Οικογενειακόν».

Η ηθοποιός έχει εμφανιστεί και σε βίντεο στο TikTok μαζί με την κόρη της, Φαίδρα, προκαλώντας ευχάριστη έκπληξη σε όσους τη θυμούνται από την τηλεόραση.