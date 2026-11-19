Αιχμηρά σχόλια για τον Νίκο Κοκλώνη έκανε ο Σωτήρης Πολύζος, με αφορμή την επικείμενη επιστροφή του παρουσιαστή στην τηλεόραση με το «Μεγάλο Παζάρι». Ο δημοσιογράφος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τις πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις του Κοκλώνη ως «κάτι πολύ μέτριο», ενώ αναφέρθηκε ακόμη και στη «σάχλα» που, κατά την άποψή του, έχει θέση στην τηλεόραση.

Οι δηλώσεις του έγιναν το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, όταν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών τον συνάντησαν σε εκδήλωση και τον ρώτησαν για τη νέα τηλεοπτική δουλειά του Νίκου Κοκλώνη.

«Δεν το ήξερα ότι ο Νίκος Κοκλώνης θα κάνει το “Μεγάλο Παζάρι”. Ο Νίκος ξεκίνησε ως κάτι πολύ μέτριο, δεν ήταν παρουσιαστής αλλά κάτι που προσπαθούσε να του δώσει σχήμα, μία καρικατούρα. Και πήγε πάρα πολύ καλά», ανέφερε αρχικά ο Σωτήρης Πολύζος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σε αυτό που κάνει, η ελαφρότητα και η σάχλα, χρειάζονται κι αυτά στην τηλεόραση».

«Δεν θα έμπαινε στην πρώτη γραμμή των παρουσιαστών»

Ο Σωτήρης Πολύζος ξεκαθάρισε ότι, παρά την αυστηρή κριτική του για την τηλεοπτική παρουσία του Νίκου Κοκλώνη, η προσωπική εντύπωση που έχει σχηματίσει για εκείνον είναι θετική. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν θα τον κατέτασσε ανάμεσα στους κορυφαίους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης.

«Νομίζω ότι είναι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος ο Νίκος, από τις 2-3 φορές που τον έχω συναντήσει. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Δεν θα έμπαινε όμως σε καμία περίπτωση στην πρώτη γραμμή των παρουσιαστών, με τα σημερινά του χαρακτηριστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η προειδοποίηση που δέχτηκε για τον Κοκλώνη

Ο δημοσιογράφος προχώρησε και σε μια αποκάλυψη για περιστατικό που, όπως είπε, συνέβη στο παρελθόν, όταν συζητούσε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Νίκο Κοκλώνη.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, μια γυναίκα την οποία εκτιμά ιδιαίτερα αντέδρασε έντονα στην πιθανότητα να εμφανιστεί στην ίδια σκηνή με τον παρουσιαστή, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον προειδοποιήσει ότι θα διακόψει την επικοινωνία μαζί του.

«Υπήρχε μια σπουδαία γυναίκα που, όταν συζήτησα το ενδεχόμενο να βρεθούμε στην ίδια σκηνή με τον Νίκο Κοκλώνη, μου λέει: “Ωραία, αν ανέβεις στην ίδια σκηνή με τον Κοκλώνη, θα διαγράψεις το τηλέφωνό μου από το κινητό σου και δε θα με πάρεις ποτέ ξανά”. Σας απάντησα, γεια σας», κατέληξε ο Σωτήρης Πολύζος.