Για τα τολμηρά μηνύματα που δέχεται από άντρες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προτιμά να τον προσεγγίζουν ερωτικά, μίλησε ο Ιάσονας Παπαματθαίου. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ενοχλείται από το φλερτ, ανεξάρτητα από το ποιος το εκφράζει, ωστόσο δεν του αρέσουν οι ιδιαίτερα άμεσες προτάσεις από ανθρώπους με τους οποίους δεν έχει προηγηθεί κάποια γνωριμία.

Ο Ιάσωνας Παπαματθαίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action24, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Η συζήτηση ξεκίνησε από τη θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει αυτή τη σεζόν και στη συνέχεια στράφηκε στον θαυμασμό που δέχεται από το κοινό, καθώς και στα προσωπικά μηνύματα που φτάνουν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Προφανώς και χαίρομαι όταν μου εκφράζουν τον θαυμασμό τους. Μου στέλνουν και… μηνυματίνια, όπως σε όλο τον κόσμο. Δεν μου έχουν στείλει κάτι προσβλητικό, τολμηρό ναι. Έχω λάβει και τέτοια μηνύματα από άντρες. Δεν σοκάρομαι αλλά αυτή η προσέγγιση είναι πολύ ωμή. Πες μια κουβέντα πρώτα», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Θέλω έναν χρόνο για να κουβεντιάσουμε»

Ο Ιάσωνας Παπαματθαίου εξήγησε ότι για τον ίδιο η ερωτική έλξη δεν περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση. Ακόμη και όταν κάποιος του αρέσει, προτιμά να προηγηθεί μια συζήτηση και να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα, αντί να δεχτεί αμέσως μια ευθεία ερωτική πρόταση.

Για να περιγράψει τη στάση του, χρησιμοποίησε το παράδειγμα μιας γυναίκας που θα τον πλησίαζε σε ένα μπαρ και θα του πρότεινε να απομονωθούν χωρίς να έχουν προηγουμένως γνωριστεί.

«Πες ότι είμαι σε ένα μπαρ και με φλερτάρει κάποια πολύ ωμά και μου λέει “πάμε τώρα στις τουαλέτες”. Ακόμα και να μου αρέσει, θέλω έναν χρόνο για να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε, να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα. Η εξωτερική εμφάνιση μετράει αλλά δεν είναι το μόνο. Κοιτάζω να ταιριάζει και ο ψυχισμός μας, όχι μόνο τα σώματα», τόνισε.

Τα ραντεβού μέσω Instagram και Facebook

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου και τη χρήση εφαρμογών για ερωτικά ραντεβού. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν χρησιμοποιεί εφαρμογές που έχουν αποκλειστικά αυτόν τον σκοπό, αλλά έχει γνωρίσει ανθρώπους μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι μπορεί να προηγηθεί μια πιο ουσιαστική επικοινωνία τον βοηθά να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια πριν από μια προσωπική συνάντηση. Παραδέχτηκε, πάντως, ότι δεν είχαν όλες οι γνωριμίες του την εξέλιξη που θα επιθυμούσε.

«Δεν ασχολούμαι με τις εφαρμογές που είναι αμιγώς για αυτά. Από Instagram και Facebook, που μιλήσαμε πρώτα, έχω βγει ραντεβού. Εκεί έχεις μιλήσει πρώτα αρκετά, οπότε έχεις μία αίσθηση, υπάρχει μια ασφάλεια. Υπήρξαν και εκεί κάποιες αποτυχίες», εξομολογήθηκε ο Ιάσωνας Παπαματθαίου.