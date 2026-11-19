Μετά την πρώτη της συνέντευξη στην «Espresso» τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν πρώτη φορά έσπασε τη σιωπή της για τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του συζύγου της, η Αντωνία Καλαντζή είχε αποκαλύψει πως υπήρχε μια μικρή, αλλά σημαντική εξέλιξη στην πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου.

Από τη Σπυριδούλα Τριάντου

«Είναι λίγο καλύτερα, αλλά όχι για να πετάμε και τη σκούφια μας. Ευτυχώς, όμως, υπάρχει μια μικρή εξέλιξη που μας κάνει αισιόδοξους. Μπορεί πια και μας αναγνωρίζει» είχε εξομολογηθεί τότε, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για την πορεία της αποκατάστασής του.

Σχεδόν δύο μήνες μετά ακόμη ένα σημαντικό βήμα έγινε, καθώς ο ηθοποιός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους 17 μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό», η σύζυγός του αποκάλυψε πως ο Στάθης ξεπέρασε τη λοίμωξη που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα και πως πλέον επιστρέφουν στο σπίτι τους, συνεχίζοντας τον αγώνα για την αποκατάστασή του.

«Ο Στάθης ξεπέρασε τη λοίμωξη που είχε τελευταία. Σήμερα πρόκειται να βγούμε από το νοσοκομείο και να πάμε στο σπίτι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες για να βγει η τραχειοστομία και να μπορέσουμε να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια μίλησε με συγκίνηση για τις μικρές αντιδράσεις του συζύγου της, οι οποίες αποτελούν για την οικογένεια πολύτιμες στιγμές ελπίδας. «Ο Στάθης δίνει τη δική του μάχη εδώ και δεκαεπτά μήνες. Νιώθω ότι με αναγνωρίζει.

Προσπαθεί να αντιδράσει κινώντας το χέρι του όταν του μιλάω και όταν του βάζω να ακούει και να βλέπει βιντεάκια με τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να δει τα παιδιά μας. Δεν τον έχουν δει όλους αυτούς τους μήνες» εξομολογήθηκε. Ωστόσο, πίσω από τη μικρή αυτή αισιοδοξία εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, με το οικονομικό βάρος να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η οικογένεια. «Είναι πολύ μεγάλο το κόστος στο σπίτι, αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το κόστος για ένα κέντρο αποκατάστασης» τόνισε η Αντωνία Καλαντζή.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε αναδείξει αναλυτικά και στην πρώτη της συνέντευξη στην «Espresso» τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε εξηγήσει πως ο Στάθης χρειάζεται να μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο αποκατάστασης.

Ωστόσο, εξαιτίας της τραχειοστομίας οι επιλογές είναι περιορισμένες, καθώς μπορεί να φιλοξενηθεί μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες, ικανές να υποστηρίξουν ένα τόσο απαιτητικό περιστατικό. Το κόστος, όπως είχε αποκαλύψει τότε, αγγίζει τα 10.000 ευρώ τον μήνα, ποσό δυσβάσταχτο για την οικογένεια που δίνει καθημερινά τη δική της μάχη, με μοναδικό στόχο να εξασφαλίσει στον αγαπημένο της Στάθη την καλύτερη δυνατή φροντίδα.