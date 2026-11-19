Στη φιλανθρωπική συναυλία «Τραγουδάμε μαζί» βρέθηκε η Δέσποινα Βανδή, όπου συμμετείχε μαζί με άλλους καλλιτέχνες, στηρίζοντας τον σκοπό της διοργάνωσης. Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας, αλλά και στη στήριξη που προσφέρουν οι καλλιτέχνες όταν υπάρχει ανάγκη.

«Είμαστε εδώ για φιλανθρωπικό σκοπό και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει, και με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ απόψε. Είναι πολύ όμορφο. Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς, κι εκείνοι δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε, σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, όταν απαιτείται, δίνουμε το παρών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στράφηκε και σε μια ερώτηση που δέχτηκε για τις φήμες σχετικά με ενδεχόμενη συνεργασία της Άννας Βίσση με τον Φοίβο. Η Δέσποινα Βανδή απέφυγε να τοποθετηθεί επί του θέματος, επιλέγοντας να αποχωρήσει με χαμόγελο από το σημείο, χωρίς να δώσει κάποια απάντηση.