Για τις συνομιλίες που διατηρούσε επί περισσότερα από δύο χρόνια με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αποκαλύπτοντας ότι το τελευταίο διάστημα ανησυχούσε όλο και περισσότερο για όσα του έλεγε. Ο παρουσιαστής περιέγραψε τα μηνύματα που λάμβανε σχεδόν κάθε βράδυ και εξήγησε γιατί θεωρούσε ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ χρειαζόταν ιατρική βοήθεια.

Με αφορμή τη νοσηλεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε κλινική, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στην προσωπική τους επικοινωνία, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Παράλληλα, μίλησε για τη στενή σχέση που είχε με τους γονείς του και τις προσπάθειες που είχε κάνει στο παρελθόν για να αποκατασταθούν οι σχέσεις πατέρα και γιου.

Η γνωριμία με την Αλίκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξήγησε ότι γνώριζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη τόσο από τη συνεργασία τους στην τηλεόραση όσο και από τον χώρο του θεάτρου. Είχε, επίσης, προσωπική επαφή με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον οποίο θαύμαζε για τις ερμηνείες του.

Όπως αποκάλυψε, όταν οι σχέσεις του ηθοποιού με τον γιο του είχαν διαταραχθεί, είχε προσπαθήσει να τους συμφιλιώσει. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είχε φτάσει στο σημείο να δηλώνει πως δεν θα άφηνε τίποτα στον γιο του.

«Εγώ με τον Γιάννη συνομιλώ με κάθε τρόπο για πάνω από δύο χρόνια. Γνώριζα τι συνέβαινε, ήξερα ότι η Πρόνοια είχε κινηθεί, ήδη νοσηλεύεται. Θέλω να φωτίσω τη σχέση και να σας πω τι εισέπραττα και τι προσπάθησα. Πρέπει να ξεκινήσω απ’ τους γονείς. Ήμουν φίλος της Αλίκης και συνεργάτης στην τηλεόραση, την ήξερα και θεατρικά γιατί ο αδερφός μου τής είχε γράψει μουσική, τη γνώρισα παντού. Συνεργάτης στην τηλεόραση ήμουν γιατί είχαμε κάνει μαζί με την Αλίκη μια εκπομπή την 28η Οκτωβρίου, δίπλα στη θάλασσα, στο Αβέρωφ, έκανε ρεκόρ πρωινής εκπομπής.

Γνώριζα και πολύ καλά τον πατέρα του, κι εδώ είναι το πιο ιδιαίτερο σε σχέση με τον Γιάννη. Τον γνώρισα το ’76 στο ΚΘΒΕ, όταν ήταν διευθυντής ο Μίνως Βολανάκης και ανέβασε παράσταση του Μπρεχτ, με Δημήτρη Παπαμιχαήλ πρωταγωνιστή. Έμεινα άναυδος από αυτή την παράσταση, μιλάμε για τον καλύτερο μπρεχτικό ηθοποιό. Όταν ήμουν στην τηλεόραση τον έβγαζα, γιατί βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση ο Δημήτρης, μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Σε αυτή την ιστορία, προσπάθησα να τον συμφιλιώσω με τον γιο του, γιατί ήδη είχαν τσακωθεί, είχε πει ότι θα τον αποκηρύξει, δεν θα του αφήσει τίποτα. Ο Δημήτρης ήταν ανυποχώρητος. Του είπα “όσο ανυποχώρητος κι αν είσαι, όσο δίκιο και να ‘χεις, είναι παιδί σου και πρέπει να το φροντίσεις”. Δεν επετεύχθη αυτό, αλλά στα επόμενα χρόνια γνωρίστηκα με τον Γιάννη και θεώρησα υποχρέωσή μου απέναντι στην Αλίκη και τον Δημήτρη να κρατάω επαφή».

Τα μηνύματα που άρχισαν να τον ανησυχούν

Η επικοινωνία του Ανδρέα Μικρούτσικου με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια, με τον παρουσιαστή να δέχεται συχνά μηνύματά του. Αρχικά οι συζητήσεις τους αφορούσαν κυρίως τη μουσική, όμως, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το περιεχόμενό τους άλλαξε σταδιακά.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος υποστήριξε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ άρχισε να του διηγείται ιστορίες που τον προβλημάτιζαν, ενώ αργότερα οι συνομιλίες τους περιστρέφονταν γύρω από ισχυρισμούς περί συνωμοσιών εναντίον του.

«Ο Γιάννης πολύ γρήγορα άρχισε να δημιουργεί στον εαυτό του προβλήματα. Είναι γνωστά, αλλά δεν θα μπω στη φύση τους. Και άρχισε σιγά-σιγά να χάνει μια επαφή με την πραγματικότητα, άρχισε να λέει ιστορίες που ήταν σαν παραμύθια, μυθεύματα. Ψεύτης δεν ήταν, αλλά σιγά-σιγά απέκοπτε λογικούς δεσμούς με την πραγματικότητα.

Τον τελευταίο καιρό, που αυτό το πράγμα προχώρησε, ο Γιάννης σχεδόν κάθε βράδυ μου ‘στελνε μηνύματα, μερικές φορές γραπτά και μερικές φορές ακουστικά, είχαμε διάλογο. Στην αρχή είχα τη χαρά να διαμείβεται μεταξύ μας περιεχόμενο μηνυμάτων μουσικού χαρακτήρα, αλλά κι εκείνη έφτανε στην υπερβολή, μου ζητούσε να είμαι στην ηχογράφηση και αναφερόταν στις αυθεντίες της εποχής, μου έλεγε ιστορίες που όπως τις διάβαζα αναστέναζα. Αυτές οι ιστορίες πολύ γρήγορα τον τελευταίο καιρό είχαν δώσει τη σκυτάλη σε θεωρίες συνωμοσίας εναντίον του».

«Κάθε φορά που μου έστελνε μήνυμα σφιγγόταν η καρδιά μου»

Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα του μετέφερε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση οκτώ ατόμων, την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, θεωρούσε υπεύθυνη για ενέργειες εναντίον του.

Όπως είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τού ανέφερε ότι είχε απευθυνθεί σε διάφορες ελληνικές και αμερικανικές υπηρεσίες, προκειμένου να καταγγείλει όσα πίστευε ότι συνέβαιναν. Πρόκειται για ισχυρισμούς που μετέφερε ο παρουσιαστής από τις μεταξύ τους συνομιλίες, χωρίς να προκύπτει ανεξάρτητη επιβεβαίωσή τους.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος περιέγραψε ακόμη την έντονη ανησυχία που αισθανόταν κάθε φορά που λάμβανε ένα νέο μήνυμα, ενώ αναφέρθηκε και σε συζήτηση που είχε με τον Νίκο Κοκλώνη, όταν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συμμετείχε στο «J2US».

«Μου μιλούσε για μία εγκληματική οργάνωση 8 προσώπων που τον διώκουν, οπότε εκείνος απευθυνόταν στη CIA, στο Κονγκρέσο, σε αμερικάνικες οργανώσεις, την ΕΥΠ, εισαγγελείς, για να μπορέσει να τους ξεσκεπάσει και μάλιστα απευθύνθηκε και σε κάποια από τη Ρόδο που είχε παρόμοιες οχλήσεις και όταν έθεσε θέμα στις αρχές που απευθυνόταν, μετά από λίγο δολοφονήθηκε, άρα τη δολοφόνησαν αυτοί που τον καταδιώκουν, πάντα κατά τον Γιάννη.

Ο λόγος έφτανε να γίνεται παραληρηματικός. Κάθε φορά που τέλειωνε, αναστέναζα. Κάθε φορά που μου έστελνε μήνυμα σφιγγόταν η καρδιά μου. Έλεγα, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τον δουν γιατροί, να τον βοηθήσουν. Είχε κόψει όλους τους δεσμούς με το περιβάλλον, κι εγώ γνώριζα τους γονείς του, όχι τα αδέρφια του. Αν γνώριζα, θα έμπαινα και μπροστά, επειδή είχα δίαυλο. Όταν πήγε στο J2US, έπιασα τον Νίκο και του είπα “δεν έπρεπε να το κάνεις”. Δεν ήξερε ο Νίκος. Ήταν η περίοδος που τα… μουσικά έδιναν τη σκυτάλη. Το θέμα είναι ότι αυτό γύρισε σε θεωρίες συνωμοσίας. Τον είχε πιάσει μια μανία καταδίωξης».