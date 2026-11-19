Από στραγγαλισμό έχασε τη ζωή της η 61χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Θησείο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε επίσης πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Όπως προκύπτει από την εξέταση, η γυναίκα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, τον θώρακα, τα χέρια και τα πόδια. Ωστόσο, η αιτία του θανάτου της αποδόθηκε στον στραγγαλισμό, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της γυναικοκτονίας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις των αστυνομικών.

Το τηλεφώνημα του 63χρονου στην Αστυνομία

Η 61χρονη βρέθηκε νεκρή λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, μέσα στην κατοικία της στην οδό Αίθρας, στο Θησείο.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του ίδιου του συζύγου της στις Αρχές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 63χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».

Αστυνομικοί έσπευσαν στη διεύθυνση που τους υποδείχθηκε και εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σπίτι βρισκόταν και ο σύζυγός της, τον οποίο συνέλαβαν.

Παρά το τηλεφώνημα που φέρεται να πραγματοποίησε, ο 63χρονος δεν έχει δώσει απαντήσεις στους αστυνομικούς για όσα συνέβησαν μέσα στην κατοικία. Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας.

Τι ανέφερε γειτόνισσα για την 61χρονη

Μια γειτόνισσα του ζευγαριού μίλησε για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, περιγράφοντας την απομάκρυνσή της από τις κοινωνικές συναναστροφές τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η 61χρονη απέφευγε τις εξόδους από το σπίτι, με αποτέλεσμα να έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία φορά που την είχε δει.

«Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε και ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι της. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου και τον ρωτούσα πολλές φορές “τι κάνει η μικρή”. Είχα χρόνια να τη δω γιατί δεν έβγαινε έξω. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω να βλέπει κόσμο», ανέφερε η γειτόνισσα.