Με επιδέσμους στο πρόσωπο και εμφανή τα σημάδια από την τελευταία της αισθητική επέμβαση απαθανατίστηκε πασίγνωστη κυρία της σόουμπιζ, η οποία αποφάσισε να περάσει για τέταρτη φορά την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αλλάξει την εμφάνιση της μύτης της.

Η 48χρονη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, έχοντας τη μύτη της καλυμμένη με επιδέσμους, προστατευτικό υλικό και χειρουργική ταινία. Παρά την πρόσφατη επέμβαση, δεν απέφυγε τις δημόσιες εμφανίσεις, ενώ η εικόνα της μαρτυρούσε ότι βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της ανάρρωσης.

Για την έξοδό της επέλεξε ένα τοπ σε στιλ κορσέ, το οποίο συνδύασε με κοντό γούνινο μπουφάν. Καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό της, έδειχνε να αισθάνεται πόνο, ωστόσο είχε φροντίσει ιδιαίτερα την εμφάνισή της, επιλέγοντας πλήρες μακιγιάζ παρά τους επιδέσμους στο πρόσωπο.

Η συγκεκριμένη επέμβαση είναι η τέταρτη ρινοπλαστική της μέσα σε 19 χρόνια. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί το 2007, όταν ήταν 29 ετών, ενώ ακολούθησε δεύτερη το 2023, με σκοπό να διορθώσει ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με την ίδια, είχε προκληθεί από προηγούμενη αισθητική παρέμβαση στο άνω χείλος.

Τον Ιανουάριο του 2025 αποφάσισε να επισκεφθεί ξανά πλαστικό χειρουργό για μια μικρή ανόρθωση της μύτης. Τότε είχε προχωρήσει και σε επιπλέον διορθωτικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο, καθώς και σε ωτοπλαστική.

Οι δεκάδες πλαστικές επεμβάσεις και η ανησυχία της οικογένειας

Η γνωστή τηλεπερσόνα έχει μιλήσει ανοιχτά για την έντονη ενασχόλησή της με τις πλαστικές επεμβάσεις, παραδεχόμενη μάλιστα ότι έχει αναπτύξει εξάρτηση από αυτές.

Όπως έχει υπολογίσει, μέσα στα τελευταία 28 χρόνια έχει υποβληθεί σε περίπου 30 έως 40 αισθητικές παρεμβάσεις, ξεκινώντας από την πρώτη αυξητική στήθους, την οποία πραγματοποίησε σε ηλικία μόλις 20 ετών.

Στο μακρύ ιστορικό των επεμβάσεών της περιλαμβάνονται έξι λίφτινγκ προσώπου, 17 επεμβάσεις στο στήθος, αισθητικές οδοντιατρικές εργασίες, καθώς και παρεμβάσεις για την αλλαγή του σχήματος των ματιών της.

Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό χειρουργείων, δεν έχει επιβαρυνθεί οικονομικά με το σύνολο των επεμβάσεων, καθώς αρκετές πραγματοποιήθηκαν χωρίς χρέωση.

Οι συνεχείς αλλαγές στην εμφάνισή της, πάντως, έχουν προκαλέσει την ανησυχία της οικογένειάς της. Ιδιαίτερα η αδελφή της φαίνεται πως εκφράζει συχνά τις επιφυλάξεις της, θεωρώντας ότι η διάσημη συγγενής της έχει προχωρήσει σε περισσότερες παρεμβάσεις από όσες χρειάζεται.

Η τηλεπερσόνα, ωστόσο, δεν δείχνει διατεθειμένη να αλλάξει τις συνήθειές της.

«Μου λέει: “Έκανες πάλι τα χείλη σου”. Δεν χρειάζεται να το κάνω, αλλά θέλω να το κάνω και μπορώ να κάνω ό,τι στο καλό θέλω για τον εαυτό μου».

Μάλιστα, αναγνωρίζει ότι οι επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις ενέχουν κινδύνους, αλλά επιμένει πως η απόφαση αφορά αποκλειστικά την ίδια.

«Ξέρω ότι κάθε φορά που μπαίνω σε νάρκωση υπάρχει κίνδυνος, αλλά είναι δική μου επιλογή. Το σώμα μου, οι κανόνες μου».

Παρά τις διαφωνίες τους, η σχέση με την αδελφή της παραμένει στενή. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι εμπιστεύεται τις προθέσεις της, καθώς γνωρίζει πως ενδιαφέρεται πραγματικά για την ευημερία της.

«Μιλάμε κάθε μέρα και την εμπιστεύομαι».

Ετοιμάζει νέες αισθητικές παρεμβάσεις στο Ντουμπάι

Οι αλλαγές στην εμφάνισή της δεν φαίνεται να σταματούν στην τελευταία ρινοπλαστική. Η τηλεπερσόνα είχε αποκαλύψει την προηγούμενη εβδομάδα ότι σχεδιάζει και νέες θεραπείες, αυτή τη φορά στο Ντουμπάι.

Σε συζήτηση που είχε με την αδελφή της στο κοινό τους podcast, ανέφερε ότι σκόπευε να ταξιδέψει για να πραγματοποιήσει ενέσιμες αισθητικές παρεμβάσεις στους γλουτούς, αλλά και επιπλέον θεραπείες στο πρόσωπο.

«Πηγαίνω στο Ντουμπάι την Τετάρτη και θα κάνω κάποιες αισθητικές θεραπείες εκεί, καθώς και ενέσιμες παρεμβάσεις στους γλουτούς μου».

Παράλληλα, σχεδίαζε να εκμεταλλευτεί το ταξίδι για να συναντήσει τον εν διαστάσει σύζυγό της, με τον οποίο η σχέση της έχει περάσει από σοβαρή κρίση.

Το ζευγάρι χώρισε τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από αποκαλύψεις που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αφορούσαν την οικονομική κατάσταση του άνδρα. Ο ίδιος φέρεται να παρουσίαζε τον εαυτό του ως ιδιαίτερα εύπορο, ενώ η πραγματική εικόνα των οικονομικών του ήταν πολύ διαφορετική.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη ότι η τηλεπερσόνα ενδέχεται να συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ το οποίο θα εξετάζει καταγγελίες περί οικονομικής εξαπάτησης σε βάρος ανθρώπων που φέρονται να είχαν συναλλαγές με τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Πίσω, λοιπόν, από τις εικόνες με τους επιδέσμους, την τέταρτη ρινοπλαστική και τις δεκάδες αισθητικές επεμβάσεις βρίσκεται το παγκοσμίους φήμης μοντέλο και πρωταγωνίστρια ριάλιτι Κέιτι Πράις.

Katie Price undergoes another nose job, marking her 19th cosmetic procedure, despite concerns from her family. The reality star says she makes her own decisions about her body. https://t.co/CUu5d0lmyv — Bintano (@bintanonews) November 18, 2026