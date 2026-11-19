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Αυτό το Σάββατο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλά στην εφημερίδα Espresso και στη δημοσιογράφο Βίβιαν Μπενέκου.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. μιλά για την επαγγελματική της διαδρομή, αλλά και για τον ρόλο της ως εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Διαβάστε τη συνέντευξη αυτό το Σάββατο στην Espresso!
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