Αυτό το Σάββατο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλά στην εφημερίδα Espresso και στη δημοσιογράφο Βίβιαν Μπενέκου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. μιλά για την επαγγελματική της διαδρομή, αλλά και για τον ρόλο της ως εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Διαβάστε τη συνέντευξη αυτό το Σάββατο στην Espresso!