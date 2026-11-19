Για τη σχέση και την επικοινωνία της με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση μίλησε η Εύη Δρούτσα στις τηλεοπτικές κάμερες. Η γνωστή στιχουργός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας με την απόλυτη Ελληνίδα σταρ, μετά τις εξελίξεις στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα.

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν έχει δεχτεί κάποια πρόταση να γράψει τραγούδια για την Άννα Βίσση, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν θα ήθελε να βρεθεί ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, καθώς διατηρεί φιλική σχέση και με τους δύο και έχει συνεργαστεί μαζί τους στο παρελθόν.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως πρόσφατα μίλησε τηλεφωνικά με τον Νίκο Καρβέλα, ενώ προσπάθησε να επικοινωνήσει και με την Άννα Βίσση, χωρίς όμως να καταφέρει να τη βρει.

«Δεν μπορώ να πω εγώ ότι θα πάω με την Άννα Βίσση ή με τον Νίκο Καρβέλα. Οπότε καλύτερα να μη με προσεγγίσει κανείς, γιατί είναι και οι δύο φίλοι μου. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε περάσει καλά και δεν θέλω. Με τον Νίκο Καρβέλα τώρα τελευταία μιλήσαμε. Την Άννα Βίσση δεν ξέρω πού θα τη βρω τώρα. Την πήρα 1-2 φορές τηλέφωνο, αλλά δεν μπόρεσα να τη βρω», δήλωσε χαρακτηριστικά η Εύη Δρούτσα.