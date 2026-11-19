Η Μαρία Σιμιτζόγλου ασχολείται επαγγελματικά με τον χορό ως χορεύτρια και δασκάλα, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη μαθημάτων χορού σε ιδιωτικά σχολεία. Διαθέτει, επίσης, τη δική της ομάδα χορευτριών, αναλαμβάνοντας το management και τις συνεργασίες της με χώρους διασκέδασης και εκδηλώσεων για την παρουσίαση χορευτικών shows. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον χώρο του modeling σε φεστιβάλ αυτοκινήτων, καθώς και στη διοργάνωση και την υλοποίηση events. Αγαπάει αυτό που κάνει και επιδιώκει να εξελίσσεται συνεχώς μέσα από νέες εμπειρίες και συνεργασίες. Μέσα από αυτή τη συνέντευξη θα ήθελε να μοιραστεί την πορεία της, τις εμπειρίες της και τους στόχους της για το μέλλον.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Η ενασχόλησή μου με τον χορό ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 3 ετών. Μεγαλώνοντας, ο χορός έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου με πολύωρα μαθήματα και προπονήσεις. Στην πορεία των χρόνων εκπαιδεύτηκα σε πολλά διαφορετικά είδη χορού, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες. Στα 18 μου αποφάσισα να ακολουθήσω τον χορό και επαγγελματικά, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις σπουδές μου σε ιδιωτική επαγγελματική σχολή χορού, από την οποία απέκτησα το πτυχίο μου.

ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος μου είναι να εξελίσσομαι συνεχώς, τόσο καλλιτεχνικά όσο και επαγγελματικά, αναζητώντας νέες προκλήσεις και δημιουργικές συνεργασίες. Ο χορός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου και φιλοδοξία μου είναι να μεταδίδω τις γνώσεις και την αγάπη μου γι’ αυτόν μέσα από τη διδασκαλία, να εμπνέω τους μαθητές μου και να εξελίσσομαι μέσα από νέες χορευτικές εμπειρίες και παραστάσεις. Παράλληλα, επιθυμώ να διευρύνω την παρουσία μου στον χώρο του modeling και των εκδηλώσεων, διατηρώντας πάντα το προσωπικό μου ύφος σε όσα κάνω.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ REALITY; Δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κάποιο reality της ελληνικής τηλεόρασης, εφόσον πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρόταση που θα μου ταιριάζει και θα μου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό.

Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ SOCIAL MEDIA; Ασχολούμαι με τα social media ως έναν βαθμό γιατί είναι ένα μέσο να προωθώ τη δουλειά μου. Ο λογαριασμός μου στο Instagram είναι @maria_simitzoglou. Δεν με εκφράζει ιδιαίτερα η κουλτούρα των influencers, καθώς δίνω μεγαλύτερη αξία στην ουσία, την προσωπική δουλειά και στα πραγματικά επιτεύγματα παρά στην προβολή. Προτιμώ να ξεχωρίζω μέσα από όσα κάνω και όχι μέσα από όσα δημοσιεύω. Οταν βρίσκω χρόνο, προτιμώ να παρακολουθώ χορογραφίες, χορευτικά shows και περιεχόμενο που σχετίζεται με τη δουλειά μου και μου προσφέρει έμπνευση.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ: Είμαι περισσότερο άνθρωπος του σπιτιού και απολαμβάνω τον ποιοτικό χρόνο στον προσωπικό μου χώρο, ιδιαίτερα λόγω της απαιτητικής καθημερινότητάς μου. Οταν επιλέγω να βγω, προτιμώ ένα όμορφο εστιατόριο ή ένα ατμοσφαιρικό bar για μια χαλαρή βραδιά με καλή παρέα.