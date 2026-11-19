Η Μαράια Κάρεϊ μπαίνει για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αυτή τη φορά σε μορφή Barbie! Η διάσημη τραγουδίστρια απέκτησε μια νέα συλλεκτική κούκλα, εμπνευσμένη από την εμβληματική γιορτινή της εικόνα, με κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα, λευκή γούνα και λαμπερές λεπτομέρειες. Άλλωστε, Χριστούγεννα χωρίς τη Μαράια δεν γίνονται!

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