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Η Μαράια Κάρεϊ μπαίνει για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αυτή τη φορά σε μορφή Barbie! Η διάσημη τραγουδίστρια απέκτησε μια νέα συλλεκτική κούκλα, εμπνευσμένη από την εμβληματική γιορτινή της εικόνα, με κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα, λευκή γούνα και λαμπερές λεπτομέρειες. Άλλωστε, Χριστούγεννα χωρίς τη Μαράια δεν γίνονται!
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