Με ένα θερμό μήνυμα υποδέχτηκε ο Πιρς Μπρόσναν τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον κόσμο του Τζέιμς Μποντ, μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Βρετανός ηθοποιός θα είναι ο νέος πράκτορας 007.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον εμβληματικό ρόλο, θέλησε να συγχαρεί δημόσια τον διάδοχό του, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μάλιστα, ο Πιρς Μπρόσναν αναφέρθηκε και στην κοινή τους κινηματογραφική εμπειρία στην ταινία «Remember Me» του 2010, εκφράζοντας τη χαρά του για την επαγγελματική πορεία που έχει διαγράψει έκτοτε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Το μήνυμα του Πιρς Μπρόσναν στον νέο Τζέιμς Μποντ

«Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλώς ήρθες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι υπέροχος. Έχω όμορφες αναμνήσεις από τον χρόνο που περάσαμε μαζί γυρίζοντας το “Remember Me”. Ήταν χαρά μου να σε βλέπω να δημιουργείς ένα αξιοσημείωτο σύνολο έργων και να προοδεύεις συνεχώς. Απόλαυσε τη διαδρομή», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

View this post on Instagram A post shared by Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial)

Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον εμβληματικό ρόλο ανακοινώθηκε επίσημα από την Amazon MGM Studios τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Ο πρωταγωνιστής θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, ενώ τη νέα ταινία του James Bond θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ.