Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και αδυνατεί να εξοφλήσει την οφειλή του στη ΔΕΗ, ύψους 1.100 ευρώ. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεν διαθέτει ούτε τα 200 ευρώ που θα μπορούσε να καταβάλει άμεσα, ενώ υποστήριξε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης συνδέεται και με την ανανέωση των στοιχείων που πιστοποιούν την αναπηρία του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο πρώην παρουσιαστής και μοντέλο περιέγραψε την κατάσταση που αντιμετώπισε μετά την επιστροφή στο σπίτι του, ύστερα από την περιπέτειά του με τις Αρχές για υπόθεση κυκλώματος φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, ο Ερρίκος Πετιλόν είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος» έναντι μικρών χρηματικών ποσών. Μετά την αποφυλάκισή του βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα προβλήματα, αυτή τη φορά στην καθημερινότητά του.

«Ξεπατώνομαι να γεμίσω το ψυγείο»

Ο Ερρίκος Πετιλόν εξέφρασε την αγανάκτησή του για τη διακοπή ρεύματος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει προηγουμένως κάποια σχετική ειδοποίηση. Αναφέρθηκε ακόμη στα τρόφιμα που διατηρούσε στο ψυγείο του και στον κόπο που καταβάλλει για να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες του.

«Καμία ειδοποίηση από τη ΔΕΗ. Εντωμεταξύ η οφειλή μου δεν είναι τεράστια, είναι 1100 ευρώ. Το ψυγείο που θα μου σαπίσουν τα λίγα τρόφιμα που έχω; Ξεπατώνομαι να γεμίσω το ψυγείο. Δε μπορείς να μου κόβεις το ρεύμα. Παίρνω τη ΔΕΗ και μου είπαν ότι έγινε διακοπή γιατί δεν έχω κάνει ανανέωση ότι έχω αναπηρία».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, σύμφωνα με όσα του ανέφεραν, η διακοπή σχετιζόταν με τη μη ανανέωση των στοιχείων της αναπηρίας του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι διαθέτει πιστοποιημένη μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 68% και εξέφρασε την απορία του για την ανάγκη νέας ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Έχω 68% μόνιμη αναπηρία, ούτε επιτροπές δεν περνάω λόγω διπολισμού. Δεν είναι διαπιστωμένο κρατικά; Είναι».

«Θα πρέπει να πάρω δανεικά»

Ο πρώην παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην αδυναμία του να συγκεντρώσει ένα σχετικά μικρό χρηματικό ποσό, εξηγώντας ότι θα χρειαστεί να ζητήσει οικονομική βοήθεια από άλλους ανθρώπους.

«Εγώ δεν έχω αμέσως 200 ευρώ στο παντελόνι. Θα πρέπει να πάρω δανεικά».

Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες που συναντά στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην αγορά εργασίας. Όπως υποστήριξε, το παρελθόν του επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν πιθανοί εργοδότες, με αποτέλεσμα οι επαγγελματικές προτάσεις να είναι περιορισμένες.

«Για δουλειά με θέλουν μόνο για πόρτα, στις εταιρείες είναι επιφυλακτικοί γιατί έχω και ένα παρελθόν. Υπάρχουν και άνθρωποι που συγκρίνονται με εμένα και δε με θέλουν κοντά».

Η περιπέτεια με τη φυλακή και η εξομολόγησή του

Ο Ερρίκος Πετιλόν αναφέρθηκε επίσης στην εμπλοκή του στην υπόθεση φοροδιαφυγής και στις συνθήκες που, όπως είπε, τον οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές.

Παραδέχτηκε ότι η απόφαση που πήρε το 2023 τον είχε προβληματίσει έντονα από την αρχή, αλλά υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο δεν έβλεπε άλλες διεξόδους.

«Με ζόρισε όλη αυτή η υπόθεση με τη φυλακή. Το 2023 που πήρα την απόφαση να το κάνω όλο αυτό, κλώτσαγε το στομάχι μου, δεν μου άρεσε, αλλά δεν είχα επιλογές στις συνθήκες που ζούσα».

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και την περιπέτεια που πέρασε, ο ίδιος δήλωσε ότι πλέον αισθάνεται πιο ήρεμος, καθώς θεωρεί ότι έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του στην υπόθεση. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν τον ενδιέφεραν τα πλούτη ή η πολυτελής ζωή.

«Από την άλλη, στο σήμερα, νιώθω πιο χαλαρός και ήρεμος. Ξεκαθάρισα τη θέση μου. Δεν είμαι φιλάργυρος, ούτε άπληστος. Δεν με περιμένουν τρεις λαμποργκίνι, γυναίκες, πούρα και ταξίδια…Είμαι τσαντισμένος, τίποτα άλλο. Ευτυχώς είμαι σκληραγωγημένος άνθρωπος και αντέχω».