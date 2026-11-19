Σε κλάματα ξέσπασε η Ειρήνη Μουρτζούκου κατά τη διάρκεια της δίκης της στην Πάτρα, όταν άκουσε τη μητέρα της να ζητά την καταδίκη όσων ευθύνονται για τους θανάτους των τριών βρεφών. Η κατηγορούμενη αντέδρασε έντονα στην αναφορά της μητέρας της στο πρόσωπό της, ενώ λίγο αργότερα δήλωσε στην έδρα ότι δεν αισθανόταν καλά, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία.

Η ένταση σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, όπου κατέθεσε ως μάρτυρας η Πόπη Μουρτζούκου. Η μητέρα της κατηγορούμενης κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την υπόθεση, αλλά και για τη σχέση που διατηρεί με την κόρη της.

Η κατάθεση που έκανε την Ειρήνη Μουρτζούκου να κλάψει

Η πιο φορτισμένη στιγμή της διαδικασίας ήρθε όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε την Πόπη Μουρτζούκου τι περιμένει από τη Δικαιοσύνη σχετικά με τους θανάτους των παιδιών.

«Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών», απάντησε η μητέρα της κατηγορούμενης.

Η πρόεδρος ζήτησε τότε να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται, με την Πόπη Μουρτζούκου να συμπεριλαμβάνει στην απάντησή της ακόμη και την κόρη της, εφόσον αποδειχθεί υπεύθυνη.

«Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη συναισθηματική αντίδραση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία άρχισε να κλαίει μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η κατηγορούμενη ενημέρωσε στη συνέχεια το δικαστήριο ότι δεν αισθανόταν καλά και η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά.

Όσα υποστήριξε η μητέρα της για την παιδική της ηλικία

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Πόπη Μουρτζούκου αναφέρθηκε και στα παιδικά χρόνια της κόρης της, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συμπεριφορά της και τις δυσκολίες που, σύμφωνα με την ίδια, αντιμετώπιζε από μικρή ηλικία.

Η μητέρα της κατηγορούμενης ισχυρίστηκε ότι η Ειρήνη είχε παρουσιάσει ψυχολογικές δυσκολίες ήδη από τα παιδικά της χρόνια και ότι είχε επισκεφθεί αρκετές φορές ψυχολόγο. Αναφέρθηκε επίσης στην κατανάλωση αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι είχε αντιληφθεί πως η κόρη της έπινε.

Οι επισκέψεις στη φυλακή και οι παρατηρήσεις της έδρας

Παρά τη θέση που εξέφρασε ενώπιον του δικαστηρίου, η Πόπη Μουρτζούκου αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να επικοινωνεί με την κόρη της και να την επισκέπτεται στη φυλακή.

Κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις είχαν καταγραφεί στιγμές επικοινωνίας μεταξύ μητέρας και κόρης μέσα στη δικαστική αίθουσα, δίνοντας την εντύπωση ότι οι σχέσεις τους είχαν βελτιωθεί σε σύγκριση με το παρελθόν.

Η κατάθεση της Πόπης Μουρτζούκου συνοδεύτηκε και από αυστηρές παρατηρήσεις της προέδρου και της εισαγγελέως της έδρας. Οι δύο δικαστικές λειτουργοί στάθηκαν στο γεγονός ότι η μητέρα της κατηγορούμενης δεν είχε απευθυνθεί νωρίτερα στις αρμόδιες αρχές για να αναφέρει τυχόν υποψίες της σχετικά με πιθανή εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των βρεφών.