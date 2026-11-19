Τη ζωή του έχασε ένας 21χρονος, ο οποίος έπεσε από τον Λευκό Πύργο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου. Ο νεαρός υπέστη σοβαρά τραύματα από την πτώση και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να σωθεί, κατέληξε.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:35 και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στον τραυματία και να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Αρχικά είχε τις αισθήσεις του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 21χρονος διατηρούσε αρχικά τις αισθήσεις του, ωστόσο η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από την πτώση. Παρά την κινητοποίηση των διασωστών, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση από τον Λευκό Πύργο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.