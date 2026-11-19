Στο ενδεχόμενο να βρεθούν στην ίδια τηλεοπτική παραγωγή η Φαίη Σκορδά και η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, σχολιάζοντας παράλληλα τη στάση που ενδεχομένως θα κρατούσε ο Γιώργος Λιάγκας. Η παρουσιάστρια του Alpha μίλησε μάλιστα για ένα δημοσίευμα που είχε διαβάσει, σύμφωνα με το οποίο από την εκπομπή «Το Πρωινό» δεν προβάλλονται πλάνα της πρώην συζύγου του παρουσιαστή.

Η συζήτηση έγινε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, με αφορμή το σενάριο να συμμετάσχει η Μαρία Αντωνά στο «Dancing with the Stars», εφόσον το τηλεοπτικό σόου επιστρέψει στον ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια τη Φαίη Σκορδά.

Η Κατερίνα Καινούργιου εκτίμησε ότι μια τέτοια συνύπαρξη θα προκαλούσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς η Φαίη Σκορδά υπήρξε σύζυγος του Γιώργου Λιάγκα, ενώ η Μαρία Αντωνά είναι η σημερινή σύντροφός του. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι οι δύο γυναίκες δύσκολα θα επιθυμούσαν να βρεθούν σε αυτή τη θέση.

«Δεν θα ήταν κακό να συμμετάσχει στο Dancing η Μαρία και να το παρουσίαζε η Φαίη αλλά όλο αυτό δημιουργεί μία ίντριγκα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το ήθελαν και οι πρωταγωνιστές, δεν θα το έκαναν», σχολίασε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ το βρίσκω υπέροχο αλλά είναι λίγο ιντριγκαδόρικο. Θα ασχολούνται όλοι με αυτό».

«Θα ασχολούνται όλοι με το πώς κοιτάχτηκαν»

Η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που είχαν στο παρελθόν η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους έχουν συνδεθεί στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού τόσο ως ζευγάρι όσο και ως συνεργάτες.

Κατά την εκτίμησή της, μια τηλεοπτική συνάντηση της Φαίης Σκορδά με τη Μαρία Αντωνά θα μπορούσε να επισκιάσει το ίδιο το διαγωνιστικό κομμάτι της εκπομπής, καθώς τα σχόλια θα επικεντρώνονταν στις αντιδράσεις και στις μεταξύ τους συνομιλίες.

«Η Φαίη δεν είναι ότι απλά είχε μία σχέση με τον Γιώργο. Ήταν παντρεμένοι, έχουν δύο παιδιά, τους έχει συνδυάσει ο κόσμος πολύ μαζί. Επίσης, δεν θα τους αρέσει και η αναπαραγωγή μετά, γιατί όλοι θα ασχολούνται πώς κοιτάχτηκαν», εξήγησε.

Η αναφορά στο «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα

Η Κατερίνα Καινούργιου συνέχισε την τοποθέτησή της, αναφέροντας ότι είχε διαβάσει τις προηγούμενες ημέρες ένα δημοσίευμα για τον τρόπο με τον οποίο η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα αντιμετωπίζει τηλεοπτικά τη Φαίη Σκορδά.

Η ίδια δεν παρουσίασε την πληροφορία ως προσωπικά επιβεβαιωμένη, αλλά τη συνέδεσε με την εκτίμησή της ότι ο παρουσιαστής θα προτιμούσε να αποφύγει τη δημοσιότητα γύρω από μια πιθανή συνεργασία της πρώην συζύγου του με τη σημερινή σύντροφό του.

«Είχα διαβάσει τις προάλλες ένα θέμα ότι από το “Πρωινό” δεν περνάει ούτε πλάνο της Φαίης Σκορδά. Νομίζω ότι ο Γιώργος δεν θέλει και ο ίδιος την αναπαραγωγή, να γίνει ένας τέτοιος ντόρος, και ο Γιώργος και η Φαίη και η Μαρία. Αν γίνει έτσι το Dancing, δεν θα ασχολείται κανείς με τους υπόλοιπους παίκτες. Θα ασχολούνται με το πώς κοίταξε η Μαρία τη Φαίη, τι είπε η Φαίη στην Αντωνά και αυτό δεν νομίζω ότι θα το ήθελε καμία από τις δύο κυρίες», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.