Μια εμφάνιση που συνδύαζε την κομψότητα με την πολυτέλεια πραγματοποίησε η Φαίη Σκορδά, με τον φωτογραφικό φακό να την απαθανατίζει σε μια καθημερινή της έξοδο.

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι με λεπτές κάθετες ρίγες, λευκό τοπ και μαύρες μυτερές γόβες, δημιουργώντας ένα διαχρονικό σύνολο. Ωστόσο, εκείνο που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα ήταν η εντυπωσιακή τσάντα της. Πρόκειται, όπως φαίνεται από τον σχεδιασμό της, για την Hermès Garden Party, μία από τις χαρακτηριστικές δημιουργίες του διάσημου γαλλικού οίκου μόδας. Η μεγάλη δερμάτινη τσάντα σε βαθιά πράσινη απόχρωση ξεχωρίζει για τις λιτές γραμμές, τα χαρακτηριστικά χερούλια και τον διακριτικό σχεδιασμό της, χωρίς έντονα λογότυπα.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στην τιμή της. Αντίστοιχο μοντέλο εμφανίζεται σε πλατφόρμα μεταπώλησης πολυτελών ειδών έναντι 2.850 ευρώ, και μάλιστα σε μεταχειρισμένη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται ως «πολύ καλή». Οι τσάντες Garden Party αποτελούν διαχρονική επιλογή του οίκου Hermès, με τις τιμές τους να διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος, το υλικό και την κατάστασή τους. Η Φαίη Σκορδά συνδύασε το πολυτελές αξεσουάρ με ένα κομψό, καθημερινό σύνολο, επιλέγοντας μια εμφάνιση που κινείται στη φιλοσοφία του «quiet luxury».