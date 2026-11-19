Δύο τροχαία ατυχήματα με παρασύρσεις πεζών σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026 σε Νίκαια και Πειραιά, προκαλώντας ανησυχία.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου, όταν φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το πρώτο τροχαίο στη Νίκαια

Λίγο νωρίτερα, είχε σημειωθεί ακόμη μία παράσυρση πεζού στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο τροχαία ατυχήματα.