Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, γνωστή και ως «γκουρού του έρωτα», επισκέφθηκε την ταβέρνα «Οι Μούριες» του Γιώργου Γιαννούλια και μπήκε σε ρόλο αυστηρού κριτή. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ανέκρινε κάποιον για τα ερωτικά του, αλλά έβαλε στο μικροσκόπιο την ταβέρνα και τις γεύσεις της. Ο Γιώργος Γιαννούλιας, από την άλλη, βρέθηκε απέναντί της, με το χιουμοριστικό στιγμιότυπο να ανεβαίνει στο TikTok.