Μια απίθανη στιγμή γεμάτη χιούμορ χάρισε η Μαρία Ηλιάκη στους τηλεθεατές της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς», όταν έκανε πρόταση γάμου στον Λευτέρη Λαζάρου, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το γεγονός ότι είναι ήδη παντρεμένη!

Ο καταξιωμένος σεφ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Στέλιο Κουδουνάρη για τη μαγειρική, τις αγαπημένες του συνταγές και τη μεσογειακή κουζίνα. Ωστόσο, κανείς δεν περίμενε πως μια συζήτηση για τις μπάμιες θα κατέληγε σε… πρόταση γάμου! Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λευτέρης Λαζάρου περιέγραψε πώς είχε μαγειρέψει μπάμιες Μπογιατίου που του είχαν φέρει. Η Μαρία Ηλιάκη, περίεργη να μάθει με τι τις είχε συνδυάσει, τον ρώτησε και εκείνος της απάντησε: «Κοκκινιστή με ροφό». Η απάντησή του ήταν αρκετή για να ενθουσιάσει την παρουσιάστρια, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον αυθορμητισμό της. «Με ροφό; Λευτέρη, σε παντρεύομαι! Θα είμαι δίγαμη. Πειράζει;», του είπε γελώντας, προκαλώντας μια ιδιαίτερα διασκεδαστική στιγμή στο πλατό.

Μάλιστα, αμέσως μετά στράφηκε προς τον συμπαρουσιαστή της, Στέλιο Κουδουνάρη, λέγοντας με χιούμορ: «Στέλιο μου, συγγνώμη». Ο Λευτέρης Λαζάρου συνέχισε απτόητος τη γαστρονομική του περιγραφή, εξηγώντας πως στην Κρήτη ο ροφός αποκαλείται «ορφός» και πως ο συνδυασμός του συγκεκριμένου ψαριού με μπάμιες αποτελεί γνωστή παραδοσιακή συνταγή. Νωρίτερα, ο σεφ είχε παρουσιάσει στους δύο παρουσιαστές και τη ροβίτσα, ένα μικρό πράσινο όσπριο που μοιάζει με αρακά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε σαλάτες όσο και σε σούπες. Η Μαρία Ηλιάκη, αν και παραδέχτηκε με αυτοσαρκασμό πως δεν έχει ιδιαίτερη αγάπη στη μαγειρική, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνταγή. «Τη βαριέμαι τη μαγειρική», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο τα υλικά και υποσχόμενη στον Στέλιο Κουδουνάρη πως θα δοκίμαζε ροβίτσα για μεσημεριανό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Λευτέρης Λαζάρου αποκάλυψε επίσης πως πρόκειται να ταξιδέψει στη Μάλτα, όπου θα τιμηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την προσφορά του στη μεσογειακή κουζίνα. «Με βραβεύουν για ό,τι έχω κάνει για τη μεσογειακή κουζίνα», ανέφερε, προσθέτοντας πως σκοπεύει να μαγειρέψει εκεί και τη ροβίτσα. Ο γνωστός σεφ μίλησε ακόμη για την ανάγκη προστασίας των μικρών ψαριών, υπενθυμίζοντας την καμπάνια «Άφησε τον γόνο να γίνει γονιός», ενώ αναφέρθηκε και στη στενή σχέση που αναπτύσσει με τους συνεργάτες του στην κουζίνα.