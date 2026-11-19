Στις δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια και την ανατροφή των παιδιών τοποθετήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA.

Με αφορμή την άποψη του ηθοποιού ότι ένα παιδί είναι προτιμότερο να μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο παρά με δύο άνδρες γονείς, η παρουσιάστρια μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία από την υιοθεσία της μικρής Ada από τη στενή της φίλη, Χριστίνα Κοντοβά. Η ίδια, ως νονά του κοριτσιού, αναφέρθηκε στη σημασία της αγάπης και της σταθερής παρουσίας ενός γονέα στη ζωή ενός παιδιού, επισημαίνοντας παράλληλα την ευθύνη που συνοδεύει τις δημόσιες τοποθετήσεις για τέτοια ζητήματα.

Η ιστορία της μικρής Ada και η σημασία της αγάπης

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε πως έχει ζήσει από κοντά τη διαδρομή της Ada, η οποία υιοθετήθηκε από τη Χριστίνα Κοντοβά σε ηλικία ενάμιση έτους. Οι δυο τους παρέμειναν για έναν χρόνο στην Ουγκάντα και επέστρεψαν στην Ελλάδα όταν το κορίτσι ήταν δυόμισι ετών.

Όπως θυμήθηκε η παρουσιάστρια, άνθρωποι από το ορφανοτροφείο είχαν αναφέρει στη φίλη της ότι η συμπεριφορά της μικρής έδειχνε πως είχε δεχτεί αγάπη στα πρώτα χρόνια της ζωής της.

«Τώρα σε αυτό το θέμα εγώ είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη γιατί είμαι και νονά της Ada και αυτή την ιστορία την έχω ζήσει από πάρα πολύ κοντά και δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι για αυτό το παιδί πώς θα ήταν η ζωή του. Γιατί την Ada την υιοθέτησε η Χριστίνα όταν ήταν ενάμιση ετών και έκατσαν μαζί στην Ουγκάντα έναν χρόνο και όταν ήρθε πια στην Ελλάδα ήταν δυόμισι. Οπότε έχει ζήσει και αρκετό καιρό στο ορφανοτροφείο.

Θυμάμαι μια κουβέντα που είχαν πει στη Χριστίνα για το παιδί αυτό… Υπάρχουν λοιπόν παιδιά που εγκαταλείπονται μωρά, βρέφη, νεογέννητα. Υπάρχουν μωρά που εγκαταλείπονται και πιο μεγάλα ή που τα βρίσκουν μεγάλα. Την Ada λοιπόν τη βρήκαν μεγάλη και της είχαν πει από το ορφανοτροφείο της Χριστίνας ότι αυτό το παιδί πρέπει να πήρε αγάπη. Πρέπει να ήταν με τη μαμά του και αυτό καθρεφτιζόταν στη συμπεριφορά του παιδιού. Ότι πρέπει να είχε θηλάσει, πρέπει να είχε έρθει κοντά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια υπογράμμισε πόσο καθοριστική είναι η αγάπη και η αφοσίωση ενός γονέα για την ανάπτυξη ενός παιδιού, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Παράλληλα, διευκρίνισε πως υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το ορφανοτροφείο μπορεί να αποτελεί ασφαλέστερη επιλογή, όπως όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον.

«Η αγάπη είναι το πιο βασικό συστατικό που χρειάζονται τα παιδιά, είναι δεδομένο και δεν θα ήθελα επ’ ουδενί… Πραγματικά υπάρχουν ορφανοτροφεία που κάνουν σπουδαία δουλειά, αλλά να λέμε ότι θα μπορούσε από οποιαδήποτε οικογένεια, αγάπης οικογένεια, γιατί αν είναι κακοποιητική οικογένεια, σαφώς το ορφανοτροφείο θα ήταν καλύτερο», σημείωσε.

Το μήνυμα για τις δημόσιες δηλώσεις

Η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε και στην ευθύνη που έχουν τα δημόσια πρόσωπα όταν εκφράζουν απόψεις για ζητήματα που αφορούν παιδιά και διαφορετικές μορφές οικογένειας. Όπως τόνισε, τέτοιες τοποθετήσεις μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες χωρίς μητέρα ή με ομόφυλους γονείς.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως σέβεται την άποψη του Απόστολου Γκλέτσου, ωστόσο θεωρεί απαραίτητη την προσοχή όταν οι δημόσιες συζητήσεις αφορούν ανήλικους.

«Και από την άλλη υπάρχει και ένα σκέλος. Εγώ σέβομαι αυτό που λέει ο Απόστολος Γκλέτσος και σέβομαι και τη γνώμη του και το αν πιστεύω στην αξία και στην ουσία της μάνας το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές.

Παρόλα αυτά, αυτό το έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Όταν ακούνε παιδιά η γνώμη μας πρέπει να είναι πάρα πολύ φιλτραρισμένη και προστατευμένη. Αυτό που λέει ο Παντελής, αυτό που λέει η Φωτεινή, ότι ναι, όλοι μπορούμε να έχουμε την άποψή μας, αλλά ξαφνικά κάνεις δηλώσεις για οικογένειες που υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν μαμά για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να έχουν χάσει τη μαμά τους, να έχει πεθάνει η μαμά τους, να είναι ομόφυλες οικογένειες. Οτιδήποτε αυτή τη στιγμή είναι νόμιμο και κοινωνικά αποδεκτό.

Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να εκφράζουμε άποψη απέναντι σε αυτό, γιατί αυτό που λέει ο Παντελής ισχύει. Δηλητηριάζουμε αυτό που αυτά τα παιδιά αισθάνονται. Αυτή είναι η γνώμη μου και γι’ αυτό θέλει προσοχή πολύ μεγάλη στις δημόσιες δηλώσεις. Με όλο τον σεβασμό στον Απόστολο Γκλέτσο», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.