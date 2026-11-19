Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην Κερατέα, όταν μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε δέντρο στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του τροχαίου

Παραμένει άγνωστο εάν στο περιστατικό ενεπλάκη και δεύτερο όχημα ή εάν ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο δέντρο.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες που να αποσαφηνίζουν πώς ακριβώς σημειώθηκε το τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου.