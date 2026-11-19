Συνεχίζοντας τα αφιερώματα στις 12 φιναλίστ των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas και Miss Hellas 2026, υποδεχτήκαμε στα γραφεία της εφημερίδας μας την Αλεξάνδρα Δάλλα, την εντυπωσιακή υποψήφια με τον αριθμό 3, η οποία συνδυάζει τη φρεσκάδα της ηλικίας της με μια αξιοσημείωτη κοινωνική ευαισθησία και επιστημονικές ανησυχίες.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Η φετινή διοργάνωση έχει ξεχωριστή θέση στις σελίδες της εφημερίδας, καθώς η «Espresso» διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του διαγωνισμού ομορφιάς για το 2026. Η 19χρονη Αλεξάνδρα, με καταγωγή από την Αθήνα και ύψος 1,80 μ., έφτασε στα γραφεία μας στο Παλαιό Φάληρο με χαμόγελο και διάθεση για συζήτηση.

Ξεναγήθηκε στους χώρους της εφημερίδας, μίλησε στην Espresso TV και απόλαυσε μαζί μας έναν καφέ – φυσικά, espresso! Μετά τις απαραίτητες λήψεις στον χώρο μας, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το μεγάλο όνειρο της κατάκτησης του στέμματος αλλά και τις αξίες που θέλει να εκπροσωπήσει μέσα από τη συμμετοχή της.

Φοιτήτρια Κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με άριστη γνώση αγγλικών, η Αλεξάνδρα δεν έχει μόνο πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Το 2026 εκπροσώπησε την Ελλάδα ως φιναλίστ σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό επιστημόνων, παρουσιάζοντας ερευνητικό project σχετικό με τον καρκίνο του μαστού, ενώ συμμετέχει στην εθελοντική δράση της Διεθνούς Οργάνωσης Φοιτητών Κτηνιατρικής (IVSA), προσφέροντας βοήθεια σε αδέσποτα και τραυματισμένα ζώα.

Με ένα όνειρο

Ποιος, όμως, ήταν ο λόγος που μια νεαρή φοιτήτρια με τόσο έντονο επιστημονικό και κοινωνικό προσανατολισμό αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον χώρο των καλλιστείων; Η απάντησή της αποκαλύπτει πολλά για την προσωπικότητά της. «Θεωρώ πως η γνώση είναι ουσιαστική, όταν μπορεί να προσφέρει και στην κοινωνία, και πως η ομορφιά δεν είναι μονάχα αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη» μας είπε, εξηγώντας ότι βασικό της κίνητρο ήταν να αναδείξει μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο: το «Two Souls, One Second Chance» (Δυο ψυχές – Μια δεύτερη ευκαιρία»). Πρόκειται για ένα φιλόδοξο όραμα, που επιδιώκει να φέρει κοντά αδέσποτους σκύλους, οι οποίοι έχουν βιώσει εγκατάλειψη ή κακοποίηση, με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μοναξιά, κοινωνικό αποκλεισμό, ασθένεια ή αναπηρία.

«Η ιδέα πίσω από αυτό το όραμα είναι η σύνδεση δύο κόσμων» τονίζει η Αλεξάνδρα, θέλοντας να δημιουργήσει έναν δεσμό αμοιβαίας φροντίδας, αγάπης και συντροφικότητας. Οπως διευκρινίζει, η συμμετοχή της στα καλλιστεία αποτελεί έναν τρόπο να ακουστεί περισσότερο αυτή η προσπάθεια: «Μου αρέσει πάρα πολύ και η μόδα και ο χώρος των καλλιστείων, αλλά ο βασικός λόγος που δήλωσα συμμετοχή ήταν για να αξιοποιήσω αυτόν τον θεσμό ώστε να προβάλω την πρωτοβουλία μου» αναφέρει.

Η αγάπη της για τα ζώα, άλλωστε, δεν μένει στη θεωρία. Εχει ήδη αρχίσει συνεργασίες με therapy dogs, ενώ επιδιώκει να αναπτύξει δράσεις που θα αξιοποιούν κατάλληλα εκπαιδευμένους σκύλους για την υποστήριξη ασθενών. «Εχω αρχίσει ήδη κάποιες συνεργασίες με therapy dogs, ενώ προσεχώς θα επισκεφθώ το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ‘‘Μεταξά’’ για να συζητήσουμε μια πρότασή μου, η οποία σχετίζεται με τους σκύλους που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να βοηθούν ασθενείς με καρκίνο» μας εξηγεί, περιγράφοντας μια πλευρά της επιστήμης της που συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη επαφή.

Οταν τη ρωτήσαμε ποια τρία χαρακτηριστικά θεωρεί ότι την αντιπροσωπεύουν, δεν δυσκολεύτηκε να απαντήσει: «Είμαι οραματίστρια, επίμονη και αποφασιστική». Παραδέχεται, μάλιστα, ότι στην πορεία της προς τον τελικό στόχο υπήρξαν στιγμές αμφιβολίας και ανασφάλειας. Ωστόσο, έχει μάθει να τις αντιμετωπίζει, χωρίς να επιτρέπει στις σκέψεις της να την καθορίζουν. «Θέλω να πιστεύω ότι οι σκέψεις μας δεν μας καθορίζουν. Οι αμφιβολίες και οι ανασφάλειες που μπορεί να νιώθουμε δεν είναι πραγματικά αυτό που είμαστε εμείς» λέει χαρακτηριστικά.

Στην απόφασή της να συμμετάσχει στα καλλιστεία βρήκε συμπαραστάτη την οικογένειά της, με τη μητέρα της να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υποστήριξης, αλλά και τις φίλες της.

Οσο για τον ανταγωνισμό, που αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι του μόντελινγκ, η ίδια αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες φιναλίστ με θετική διάθεση. «Θεωρώ ότι όλες οι υποψήφιες είμαστε ισάξιες και η καθεμία έχει κάτι δικό της να προσφέρει» υπογραμμίζει, ξεκαθαρίζοντας πως προτιμά να παραμένει προσηλωμένη στον εαυτό της και στους προσωπικούς της στόχους.

Και η δική της αντίληψη για την ομορφιά; Πολύ πιο βαθιά από την εικόνα που αντικρίζει κανείς στην πασαρέλα. «Η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας, από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε κάποιον πιο αδύναμο από εμάς, από το πώς θα συμπεριφερθούμε σε έναν τραυματισμένο σκύλο στον δρόμο ή από το πώς θα απλώσουμε το χέρι μας σε έναν άνθρωπο που αισθάνεται μοναξιά» αναφέρει, προσθέτοντας πως η αυτοπεποίθηση και η αυθεντικότητα είναι εξίσου σημαντικές με την εξωτερική εμφάνιση.

Στις πιο χαλαρές στιγμές της η Αλεξάνδρα αγαπά τη γυμναστική και τη μαγειρική, ενώ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα γλυκά. Μάλιστα, όταν η συζήτηση πήγε στις γαστρονομικές της επιδόσεις, αποκάλυψε με χαμόγελο: «Η σπεσιαλιτέ μου είναι το cheesecake!».

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μασιάς