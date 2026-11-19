Δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος που προκάλεσε ο πρωτοφανής καβγάς ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του «Happy Day», με την έντονη αντιπαράθεσή τους να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και στις υπόλοιπες πρωινές εκπομπές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν μια συζήτηση για τον Κώστα Τσουρό, τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο πήρε απρόσμενη τροπή. Ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δικές του διαφωνίες μέσα στην εκπομπή, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει πως θα αποχωρήσει εάν επαναληφθεί ανάλογη συμπεριφορά. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, από την πλευρά της, αντέδρασε έντονα, υπενθυμίζοντάς του πως η ίδια και οι συνεργάτες της τον έχουν στηρίξει και προστατεύσει σε δύσκολες στιγμές. Λίγη ώρα αργότερα, το θέμα απασχόλησε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα δυσάρεστο το περιστατικό.

Ο παρουσιαστής εκτίμησε πως ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε παράπονα που κρατούσε μέσα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ και η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε δημόσια σε ζητήματα που μέχρι πρότινος συζητούνταν μακριά από τις κάμερες. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας δεν δίστασε να ασκήσει κριτική συνολικά στις πρωινές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. «Τα τελευταία χρόνια πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Έχουμε γίνει αυτοαναφορικοί και βγάζουμε κακιούλες ο ένας για τον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, εκείνη που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση με την τοποθέτησή της ήταν η Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της με τη στάση της Σταματίνας Τσιμτσιλή. «Θα πω κάτι που δεν περιμένετε να πω. Δεν μου άρεσε που η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στον Δημήτρη Παπανώτα δημόσια ότι προσπαθεί να λειαίνει και να τον βοηθάει και να τον προστατεύει, που είμαι σίγουρη 100% ότι το κάνει. Δεν μου άρεσε που του το είπε με αυτό τον τρόπο στον αέρα της εκπομπής», δήλωσε. Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως δεν αμφισβητεί τη στήριξη που έχει προσφέρει η παρουσιάστρια στον συνεργάτη της, ωστόσο θεωρεί πως τέτοιου είδους συζητήσεις δεν θα έπρεπε να γίνονται δημόσια. «Δεν περιμένω η επικεφαλής τη συγκεκριμένη στιγμή να πει ότι “εμείς εδώ που σε προστατεύουμε και σου λειαίνουμε τις γωνίες”. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει θέση στον δημόσιο λόγο αυτή η συζήτηση», πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο Τάσος Τεργιάκης τάχθηκε υπέρ του Δημήτρη Παπανώτα ως προς την ουσία της διαφωνίας, χωρίς ωστόσο να δικαιολογεί τον τρόπο με τον οποίο ξέσπασε. «Για μένα προσωπικά έχει 100% δίκιο ο Παπανώτας. Όχι για το ξέσπασμα και τις εκφράσεις, ούτε τις ειρωνείες. Για το θέμα που συζητούσαν», σημείωσε.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία προσωπική κόντρα με τον Κώστα Τσουρό, εξηγώντας ότι οι προηγούμενες τοποθετήσεις του αφορούσαν αποκλειστικά την τηλεοπτική του παρουσία.