Μια διαφορετική προσέγγιση στον έγγαμο βίο παρουσίασε ο Ηλίας Βαλάσης, αποκαλύπτοντας το μυστικό που, όπως υποστηρίζει, έχει βοηθήσει τον ίδιο και τη σύζυγό του, Δώρα, να διατηρήσουν μια δυνατή σχέση παρά τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η πίστη στον γάμο του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως εκείνος και η σύζυγός του έχουν έναν κοινό πνευματικό, στον οποίο απευθύνονται όταν προκύπτουν διαφωνίες, αφήνοντας σε εκείνον την τελική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα τις αντιμετωπίσουν. «Το μυστικό μας με τη γυναίκα μου είναι ο Θεός. Ξέρεις τι κάνουμε; Τα ζευγάρια πλέον έχουν απόλυτο εγωισμό και ιδιοτέλεια, εγωκεντρισμό και αντιμετωπίζουν τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που σκέφτονται οι ίδιοι», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πως θεωρεί ότι πολλά προβλήματα στον γάμο ξεκινούν όταν οι δύο σύντροφοι βάζουν τον εγωισμό τους πάνω από τη σχέση τους. «Όταν είμαστε ερωτευμένοι τα κρατάμε αυτά πίσω, όταν έρθει ο γάμος ξαφνικά βγαίνουν μπροστά τα “εγώ μας”. Από αυτό ξεκινούν αδιανόητα προβλήματα, αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις», σημείωσε. Ο Ηλίας Βαλάσης περιέγραψε στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος και η Δώρα επιλέγουν να διαχειρίζονται τις δύσκολες στιγμές. «Εμείς έχουμε κοινό πνευματικό, πηγαίνουμε εκεί, παραθέτουμε τα προβλήματά μας εκεί και αυτός μας δίνει τη λύση», αποκάλυψε.

Εκείνο, ωστόσο, που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η παραδοχή του πως οι δυο τους ακολουθούν τις συμβουλές του πνευματικού τους ακόμη κι όταν η προτεινόμενη λύση δεν εξυπηρετεί τις προσωπικές τους επιθυμίες. «Όποια λύση κι αν δώσει, ακόμα κι αν αυτή δεν μας συμφέρει, λέμε “ναι, να ’ναι ευλογημένο” και προχωράμε τη ζωή μας», εξήγησε. Όπως υποστήριξε, αυτή η στάση τούς επιτρέπει να αφήνουν πίσω τις αντιπαραθέσεις και να συνεχίζουν την κοινή τους πορεία χωρίς να επιμένουν στις προσωπικές τους διαφωνίες. «Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τα αφήνουμε επάνω του, λέμε “κανόνισέ τα εσύ”», πρόσθεσε.

Ο Ηλίας Βαλάσης και η σύζυγός του, Δώρα, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Το 2023, μάλιστα, ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει δημόσια τη γέννηση της κόρης τους, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μιλώντας με χαρά για τον ερχομό του τρίτου παιδιού του. Με τη νέα του συνέντευξη, ο Ηλίας Βαλάσης έδωσε μια προσωπική εικόνα για τη φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει τον γάμο και την οικογενειακή ζωή, τονίζοντας πως για εκείνον η πίστη και η πνευματική καθοδήγηση αποτελούν τα σημαντικότερα θεμέλια της σχέσης του.