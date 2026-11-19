Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Ολυμπία Χοψονίδου, η οποία εκμεταλλεύτηκε τον ηλιόλουστο καιρό για να απολαύσει μια χαλαρή οικογενειακή βόλτα στη Γλυφάδα.

Η πρώην Σταρ Ελλάς και σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό στους δρόμους των νοτίων προαστίων, έχοντας μαζί της την κόρη της, Αναστασία, αλλά και τον μικρό ανιψιό της. Η Ολυμπία Χοψονίδου, που έχει επιλέξει να αφιερώνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της στην ανατροφή των έξι παιδιών της, αυτή τη φορά ανέλαβε και τον ρόλο της θείας, απολαμβάνοντας μια όμορφη έξοδο με τα δύο μικρά μέλη της οικογένειάς της. Μάλιστα, η εμφάνισή της ήταν ιδιαίτερα χαλαρή και αθλητική, καθώς επέλεξε μια κόκκινη φόρμα, αφήνοντας στην άκρη τις πιο εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις επίσημες εμφανίσεις της. Στο πλευρό της βρισκόταν η κόρη της, Αναστασία, ενώ η ίδια έσπρωχνε το καρότσι με τον γιο της αδελφής της, Βαλέριας Χοψονίδου.

Η Βαλέρια Χοψονίδου, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό και μέσα από τη συμμετοχή της στο «Survivor», έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Ιούλιο του 2025, φέρνοντας στον κόσμο ένα αγοράκι. Ο ερχομός του μικρού χάρισε στην Ολυμπία Χοψονίδου έναν ακόμη ξεχωριστό ρόλο, εκείνον της θείας, τον οποίο φαίνεται πως απολαμβάνει ιδιαίτερα. Η ίδια, άλλωστε, γνωρίζει πολύ καλά τις χαρές αλλά και τις απαιτήσεις της μητρότητας, καθώς μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη έχουν δημιουργήσει μια από τις πιο πολυμελείς οικογένειες της ελληνικής showbiz. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έξι παιδιά, τον Θανάση, τον Βασίλη, τον Δημήτρη, την Αιμιλία, την Αναστασία και τη μικρότερη Αλεξάνδρα, με την καθημερινότητά τους να είναι γεμάτη οικογενειακές δραστηριότητες και υποχρεώσεις. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος συνεχίζει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του μπάσκετ, η οικογένεια παραμένει στο επίκεντρο της ζωής τους. Η Ολυμπία Χοψονίδου έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία που έχει για εκείνη η μητρότητα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμιότυπα από τη ζωή με τα έξι παιδιά της.