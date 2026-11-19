Το πλήρες μικρό της όνομα αποκάλυψε η Κόρα Καρβούνη, εξηγώντας ότι ονομάζεται Κόρα Μέι, ένα όνομα που προέρχεται από την Αμερικανίδα γιαγιά της. Η ηθοποιός μίλησε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, όπου αναφέρθηκε επίσης στα παιδικά της χρόνια, στην απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική και στη σημασία που έχει για εκείνη η τηλεόραση.

Αφορμή για την παρουσία της στην εκπομπή του Alpha ήταν η συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» και στον θεατρικό μονόλογο «Σαπφώ». Η Κόρα Καρβούνη μίλησε ακόμη για την πρώτη της σκηνοθετική προσπάθεια στην παράσταση «Χωρίσαμε ΑΕ και ΣΙΑ», αλλά και για τη σχέση ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα.

«Δεν γίνεται να κάνεις ένα καλό δράμα αν δεν έχει χιούμορ, ούτε να κάνεις μια ωραία κωμωδία, εάν δεν έχει κάτι το δραματικό. Μην ξεχνάμε ότι η κωμωδία βασίζεται στην εμμονή πολλές φορές και η εμμονή έχει και δραματικά στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αποκάλυψη για το πλήρες όνομά της

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι το μικρό της όνομα δεν είναι μόνο Κόρα, όπως τη γνωρίζει το κοινό, αλλά Κόρα Μέι. Το δεύτερο όνομα συνδέεται με την Αμερικανίδα γιαγιά της, ενώ η ίδια εξήγησε και τη σχέση που θεωρεί ότι έχει ο συγκεκριμένος συνδυασμός με την Περσεφόνη της ελληνικής μυθολογίας.

«Όλο μου το όνομα είναι Κόρα Μέι. Είναι της Αμερικανίδας γιαγιάς μου. Έχουν πάρει οι Αμερικάνοι το πρώτο σκέλος, το Κόρα το έχουν βάλει δίπλα στο Μέι και εννοούν την κόρη του Μάη, την Περσεφόνη», εξήγησε στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η απόφαση να γίνει ηθοποιός

Η Κόρα Καρβούνη θυμήθηκε και τα πρώτα της χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι από παιδί είχε εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθεί με το θέατρο. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου οι τέχνες είχαν έντονη παρουσία, ενώ, όπως παραδέχτηκε, ίσως επηρεάστηκε και από τα σχόλια που άκουγε για τον τρόπο με τον οποίο εκδήλωνε τα συναισθήματά της.

«Από πολύ μικρή έλεγα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Βέβαια, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που υπήρχαν πολύ έντονα οι τέχνες μέσα του. Από την άλλη, νομίζω ότι και ασυνείδητα, επειδή μου λέγαν από μικρή «Α εσύ μην κλαις έτσι σαν ηθοποιός κάνεις» και τα λοιπά, ίσως επέλεξα αυτό το επάγγελμα, επειδή κάπως μου το έλεγαν, χωρίς να ξέρω βέβαια πού οδεύω», είπε η ηθοποιός.

Γιατί δεν επιδίωξε διεθνή καριέρα

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στην τηλεόραση, την οποία η Κόρα Καρβούνη θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική για τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ηθοποιός εξήγησε ότι αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα κάθε τηλεοπτική της συμμετοχή, καθώς πιστεύει πως οι συντελεστές μιας παραγωγής έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινό.

Αναφέρθηκε επίσης στην επιλογή της να εργαστεί στην Ελλάδα, χωρίς να επιδιώξει μια διεθνή καριέρα. Όπως είπε, η υποκριτική σε διαφορετική γλώσσα έχει τις δικές της δυσκολίες, ενώ η επαγγελματική της διαδρομή στη χώρα μας της έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με σκηνοθέτες από το εξωτερικό και να ταξιδέψει σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ.

«Η τηλεόραση για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο, γιατί μπαίνουμε στα σπίτια των ανθρώπων που δεν είναι εδώ στις μεγαλουπόλεις. Έχουμε τεράστια ευθύνη να κάνουμε ωραία τηλεόραση για τον κόσμο, που είναι το μόνο ψυχαγωγικό μέσο που έχει στην επαρχία. Εγώ έτσι την αισθάνομαι δηλαδή και γι’ αυτό, όταν κάνω τηλεόραση, θέλω να την κάνω πάρα πολύ σοβαρά.

Δεν σκέφτηκα ποτέ το ενδεχόμενο μίας διεθνούς καριέρας, δεν είναι απλό να παίζεις σε άλλη γλώσσα. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου στην Ελλάδα και ακριβώς επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε την Επίδαυρο, είχα την τύχη να με σκηνοθετήσουν πάρα πολλοί ξένοι σκηνοθέτες και επίσης οι ταινίες μου πάντα ταξιδεύουν. Δηλαδή έχω πάει σε πολλά φεστιβάλ μεγάλα κινηματογραφικά», δήλωσε η Κόρα Καρβούνη.