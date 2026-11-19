Μητρότητα και υψηλή ραπτική συναντιούνται στη νέα καμπάνια του οίκου Dior, με πρωταγωνίστριες τη Ριάνα και τη μικρή της κόρη, Rocki Irish Mayers. Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας ποζάρει μαζί με τη μονάκριβη κόρη της για την εμβληματική τσάντα Lady Dior, χαρίζοντας μια σειρά από τρυφερά και ιδιαίτερα stylish στιγμιότυπα που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή στα social media.

Η νέα καμπάνια Lady Dior 2027 παρουσιάστηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με τη Ριάνα να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μητέρα και κόρη βρίσκονται μαζί μπροστά στον φωτογραφικό φακό, με τη μικρή Rocki να κάνει ακόμη μία ξεχωριστή εμφάνιση στον κόσμο της υψηλής μόδας.

Η τραγουδίστρια, η οποία είναι πλέον μητέρα τριών παιδιών, απολαμβάνει εμφανώς τη νέα αυτή εμπειρία, μεταφέροντας τη ζεστασιά της σχέσης τους σε ένα εντυπωσιακό fashion concept.

Τα matching δερμάτινα looks της Ριάνα και της Rocki

Πέρα από την τρυφερή οικογενειακή διάσταση, η καμπάνια ξεχωρίζει και για την edgy αισθητική της, που συνδυάζει τη rock διάθεση με τη διαχρονική πολυτέλεια του Dior.

Σε ένα από τα κεντρικά στιγμιότυπα, η Ριάνα φορά ένα oversized μαύρο δερμάτινο τζάκετ, συνδυασμένο με διάφανο slip dress, ενώ η μικρή Rocki βρίσκεται στην αγκαλιά της, φορώντας μια μίνι εκδοχή του ίδιου look. Το στοιχείο που ολοκληρώνει την εικόνα είναι η εμβληματική Lady Dior σε απαλή ροζ απόχρωση, η οποία δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση με τη σκούρα παλέτα των ρούχων.

Σε ένα ακόμη ιδιαίτερα τρυφερό καρέ, η Ριάνα κρατά την κόρη της στην αγκαλιά της και τη φιλά στο μέτωπο, δίνοντας στην καμπάνια έναν πιο προσωπικό και συναισθηματικό χαρακτήρα.

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Το μήνυμα της Ριάνα: «Δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος να μας ορίσει κανείς»

Μιλώντας για τη φιλοσοφία πίσω από τη φωτογράφιση, η Ριάνα παρομοίασε τη γυναικεία φύση με ένα πρίσμα. Όπως εξήγησε, όπως το φως διαθλάται και αποκαλύπτει διαφορετικά χρώματα, έτσι και κάθε γυναίκα έχει πολλές πλευρές και διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς της.

«Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος να μας ορίσει κανείς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέεται με τη δική της πορεία, καθώς έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή παρουσία σε πολλούς διαφορετικούς χώρους: από τη μουσική και τη μόδα μέχρι τη βιομηχανία της ομορφιάς, τις επιχειρήσεις και τον κινηματογράφο, χωρίς να απομακρύνεται από την οικογένειά της.

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Η προηγούμενη εμφάνιση της Rocki στο W Magazine

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η μικρή Rocki βρίσκεται στο πλευρό της διάσημης μητέρας της σε ένα fashion project. Τον Απρίλιο του 2026, οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί στο εξώφυλλο του περιοδικού «W Magazine», σε μια φωτογράφιση που είχε επίσης ξεχωρίσει.

Για την περίσταση, η μικρή φορούσε μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία υψηλής ραπτικής Dior, μαζί με ένα εντυπωσιακό λουλουδένιο αξεσουάρ μαλλιών, δημιουργίες που είχαν σχεδιαστεί από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Jonathan Anderson.

Η νέα καμπάνια αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στη σχέση της Ριάνα με τον γαλλικό οίκο, η οποία ξεκίνησε το 2015. Πίσω από το αισθητικό αποτέλεσμα βρίσκονται σημαντικοί συνεργάτες της μόδας: τη δημιουργική διεύθυνση ανέλαβε ο Jonathan Anderson, τη φωτογράφιση ο Sam Rock και τη σκηνοθεσία η Melina Matsoukas. Το styling επιμελήθηκαν ο Benjamin Bruno και ο επί χρόνια προσωπικός στυλίστας της τραγουδίστριας, Jahleel Weaver, ενώ τα μαλλιά ανέλαβε ο Yusef, το μακιγιάζ ο Hector Espinal και το μανικιούρ η Jenny Longworth.