Στο νοσοκομείο Υγεία νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του Απόστολου Βακάκη, ιδιοκτήτη των Jumbo, μετά τον τραυματισμό της σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στη Βούλα. Η ίδια έκανε τζόκινγκ όταν τραυματίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η Χριστίνα Βακάκη είναι πολυτραυματίας και αμέσως μετά το περιστατικό διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, όπου δέχθηκε τις πρώτες ιατρικές φροντίδες.

Στη συνέχεια, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, ζήτησε να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο. Έτσι, μεταφέρθηκε στο Υγεία, όπου παραμένει για νοσηλεία, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς τραυματίστηκε η κόρη του επιχειρηματία.