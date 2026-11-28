Πριν από λίγες ημέρες, στις έξι το απόγευμα, παρακολούθησα την πιο ενδιαφέρουσα γαμήλια τελετή της ζωής μου – μέχρι να παντρευτώ εγώ, εικάζω (sic). Ξεκινώντας από την πλατεία Κοτζιά, ακολουθήσαμε την ερωτική γιορτή ενός νέου ζευγαριού, που μέσα από το πορτμπαγκάζ ενός παλιού αυτοκινήτου τραγουδούσε, χαιρετούσε και φιλιόταν παράφορα. Συνεχίσαμε σε μια φιέστα με φρούτα και μεζεδάκια στο Feyruz, στο Μοναστηράκι – εκεί, το ζευγάρι (και εμείς) συναντηθήκαμε με έναν μυστηριώδη (;) άντρα. Χορέψαμε, σκεφτήκαμε, κλάψαμε, γελάσαμε με και για την αγάπη.

Από τη Γεωργία Δρακάκη

Όλο αυτό το γαμήλιο εγχείρημα υπέγραψε σκηνοθετικά η Νεφέλη. Η ομάδα των συντελεστών μοιάζει με μαργαριταρένιο κολιέ: κάθε χάντρα ανθρώπινη που το συνθέτει, μοναδική και πανάκριβη. Γύρισα με τα πόδια στο σπίτι από την οδό Αθηνάς, ευτυχής και συντετριμμένη, όπως ακριβώς επιθυμώ να νιώθω έχοντας παρακολουθήσει τέχνη, έχοντας βιώσει τέχνη, έχοντας μετατραπεί σε τέχνη η ίδια εγώ.

Υπήρχε ένα ερώτημα-δίλημμα που αποτελούσε πιθανά τη ραχοκοκαλιά του έργου και σίγουρα προκάλεσε ανατριχίλες στη δική μου: Με έναν άνθρωπο μέχρι το τέλος της ζωής σου ή με πολλούς μέχρι τέλους, κι ας πεθάνεις μόνος/η; Μη με ρωτήσετε αν δόθηκε απάντηση. Η απάντηση, λένε, είναι πάντα η αγάπη, όποια και αν είναι η ερώτηση. Έκλαψα και γέλασα πολύ.

Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να συμβαίνουν πιο συχνά σε αυτή την πόλη. Σίγουρα περισσότερο συχνά από το ανέβασμα ακόμα ενός «Γλάρου» ή ακόμα ενός «Γυάλινου Κόσμου», όσο κι αν λατρεύω τον Τσέχοφ και τον Ουίλιαμς. Χθες, έξω από το Feyruz, στη λήξη του show, που, ειλικρινά, κανείς μας δεν ήθελε να τελειώσει, συναντηθήκαμε άνθρωποι που γνωριζόμαστε. Αγκαλιαστήκαμε, κοιταχτήκαμε, μιλήσαμε λίγο για ό,τι είδαμε και νιώσαμε. Πόσο μεγάλη σημασία έχει και αυτό. Δεν έχει; Για ποιον λόγο κάνουμε τέχνη; Εντάξει, για πολλούς. Αλλά και η συνάντηση με τους ανθρώπους δεν νομίζω ότι είναι λόγος αμελητέος.

Αφήστε με να σας πω λίγα λόγια και για τη Νεφέλη, που έχει ζήσει και σπουδάσει στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και στο Βερολίνο και την οποία έχουμε συναντήσει ως θεατρική συγγραφέα σε παραστάσεις σημαντικών θεάτρων της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ναι, μέσω του «Habibi» (έτσι λέγεται αυτό το καλλιτεχνικό συμβάν της, ας μην το πούμε ακριβώς παράσταση) παρουσιάζει το πρώτο σκηνοθετικό εγχείρημά της.

Εδώ, τα βήματά μας θα ακολουθήσουν μια γαμήλια πομπή, μέχρι να φτάσουμε σε έναν μυστικό χώρο, γεμάτο μυρωδιές και γεύσεις που θυμίζουν Ανατολή. Αραβική ερωτική ποίηση, μουσική, λογοτεχνία, παραμύθια και ήχοι της πόλης συνυφαίνονται στην αφήγηση αυτής της καταπληκτικής δουλειάς. Νοσταλγία για την Ανατολή και τις χαμένες πατρίδες· ο έρωτας και η απόλαυση ως πράξεις ανθεκτικότητας και αντίστασης. Πώς σας ακούγεται;

Η Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, λοιπόν, είναι δραματουργός και σκηνοθέτις με εμπειρία σε παραγωγές θεάτρου και μουσικού θεάτρου στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτεχνικούς και θεατρικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Volksbühne και η Deutsche Oper Berlin. Σπούδασε Θεατρικές Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κινηματογράφο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στη λογοτεχνία στο Freie Universität Berlin. Και όχι, δεν θα τη δείτε σε κάποιο πρωτοσέλιδο ούτε στα reels για το πρόσφατο MadWalk.

Στην πόλη αυτή αναπνέει μακριά από τα φώτα της υποτιθέμενης τρέχουσας επιτυχίας μια σειρά από καλλιτέχνες που έχω την εντύπωση πως ήρθαν για να μείνουν, κάνοντας θόρυβο με το ταλέντο και τη δουλειά τους, και όχι με το πανάκριβο designer’s ντύσιμό τους. Η καρδιά τους χτυπά δυνατά και αρκεί για να αιματώσει μια ολόκληρη πλατεία, μια ολόκληρη οδό Αθηνάς.

Και αν ποτέ στο μέλλον πέσετε πάλι σε ένα δρώμενο όπως το Mir Festival (στο πλαίσιο του οποίου ήταν το «Habibi»), ακολουθήστε το αυτοκίνητο με την πανέμορφη νύφη. Αφεθείτε στον ρυθμό του έρωτα και της αγάπης. Και μετά, αν θέλετε, πάτε και μπουζούκια…