Βροχή που αντιστοιχεί στο ύψος των βροχοπτώσεων ενός ολόκληρου Νοεμβρίου ενδέχεται να δεχθούν μέσα σε μόλις έξι ώρες περιοχές της Αττικής την Κυριακή, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» αναμένεται να επηρεάσει το λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, το διάστημα από τις 13:00 έως τις 19:00 θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Τα νεότερα στοιχεία του γερμανικού προγνωστικού μοντέλου ICON-EU και του ελβετικού Swiss HD δείχνουν ότι οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις στην ηπειρωτική Αττική θα εκδηλωθούν στα βόρεια και βορειοδυτικά του νομού.

Στο επίκεντρο η Πάρνηθα

Τα δύο μοντέλα συμφωνούν ότι μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, μέχρι τα σύνορα της Αττικής με τη Βοιωτία.

Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 50 έως 70 χιλιοστά βροχής τοπικά μέσα σε ένα εξάωρο. Ενδεικτικό της έντασης των αναμενόμενων φαινομένων είναι το γεγονός ότι στο Τατόι το μέσο ύψος βροχής για ολόκληρο τον Νοέμβριο ανέρχεται στα 60 χιλιοστά.

Τι προβλέπεται για τα νότια προάστια

Διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις των δύο προγνωστικών μοντέλων για τις παραθαλάσσιες περιοχές της νότιας Αττικής.

Το γερμανικό μοντέλο προβλέπει ακόμη μία ζώνη έντονων βροχοπτώσεων, η οποία εκτείνεται από τη Γλυφάδα έως τη Βουλιαγμένη. Αντίθετα, το ελβετικό μοντέλο εκτιμά ότι στις συγκεκριμένες περιοχές θα πέσει λιγότερη βροχή, τοποθετώντας τον κύριο όγκο των βροχοπτώσεων δυτικότερα, στον Σαρωνικό.

Και τα δύο μοντέλα προβλέπουν ότι το ύψος της βροχής μπορεί να ξεπεράσει τοπικά τα 80 χιλιοστά στον Σαρωνικό, χωρίς ωστόσο να συμφωνούν ως προς τα ακριβή σημεία όπου θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Βροχές, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά.