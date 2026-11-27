Αλλάζει την αρχική του εκδοχή για τη σχέση του με τον 24χρονο από τη Βουλγαρία ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του νεαρού στο Περιθώρι Δράμας. Παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς του περί σεξουαλικής σχέσης με το θύμα, ο ίδιος πλέον αρνείται κάτι τέτοιο και αποδίδει το έγκλημα σε οικονομικές και προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 50χρονος υποστηρίζει ότι δεχόταν επανειλημμένα πιέσεις και απειλές από τον νεαρό, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, του ζητούσε συνεχώς χρήματα. Παράλληλα, αρνείται ότι είχε κάποια οικονομική εκκρεμότητα μαζί του που να σχετίζεται με την εργασία του.

«Δέχτηκα πολλές απειλές από τον 24χρονο. Αυτό το παιδί μου ζητούσε διαρκώς χρήματα. Κάποια στιγμή του είπα πως δεν μπορούσα να του δίνω άλλα χρήματα. Δεν κρύβεται πίσω από όσα έγιναν κάτι πονηρό», ανέφερε ο 50χρονος.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης επικαλείται φόβο για τη σωματική του ακεραιότητα, ενώ υποστηρίζει ότι φοβόταν και ενδεχόμενα αντίποινα από ανθρώπους του περιβάλλοντος του θύματος.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του κτηνοτρόφου

Ο 50χρονος ήταν εργοδότης και κουμπάρος του 24χρονου. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, οι αστυνομικοί είχαν στρέψει από νωρίς την προσοχή τους στον κτηνοτρόφο, καθώς εξέταζαν τις συνθήκες εξαφάνισης του νεαρού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του 50χρονου, ο οποίος τελικά ομολόγησε τη δολοφονία. Στις αρχικές του καταθέσεις φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο, κάτι που πλέον αρνείται.

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν επί πέντε ημέρες τον νεαρό, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το Σάββατο.

Για την ίδια υπόθεση οι Αρχές είχαν συλλάβει και τον 23χρονο ανιψιό του κτηνοτρόφου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απλή υπόθαλψη εγκληματία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.