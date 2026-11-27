Με την Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή και τον Γιώργο Τσαλίκη μαζί με την Ανθή Βούλγαρη στην παρουσίαση της βραδιάς, το Περιστέρι υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα το βράδυ της Παρασκευής.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Δημαρχείου για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, με την οποία ο Δήμος Περιστερίου έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των εορταστικών του εκδηλώσεων.

Ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος κατέχει τη θέση του αντιδημάρχου Πολιτισμού, ανέλαβε την παρουσίαση της γιορτής στο πλευρό της Ανθής Βούλγαρη. Ο τραγουδιστής και η δημοσιογράφος μοιράστηκαν τη σκηνή, καλωσορίζοντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία.

Η Έλενα Παπαρίζου ξεσήκωσε το Περιστέρι

Τη μουσική διασκέδαση των παρευρισκομένων ανέλαβε η Έλενα Παπαρίζου, η οποία ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες της, ξεσηκώνοντας το κοινό που είχε σπεύσει να την απολαύσει από κοντά.

Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή δεν έλειψαν ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με τους πρωταγωνιστές της βραδιάς και φωτογραφήθηκαν μαζί τους.