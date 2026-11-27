Την κόρη τους, Αλίκη Καραμανλή, καμάρωσαν ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη στην τελετή ορκωμοσίας της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η 23χρονη ολοκλήρωσε τις σπουδές της και παρέλαβε το πτυχίο της, παρουσία της οικογένειάς της.

Ο πρώην πρωθυπουργός και η σύζυγός του βρέθηκαν στο πανεπιστήμιο μαζί με τον γιο τους, Αλέξανδρο Καραμανλή, ο οποίος παρακολούθησε την ορκωμοσία της δίδυμης αδελφής του. Βίντεο από την τελετή δημοσίευσε την Παρασκευή η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη στα Παραπολιτικά.

Τι σπούδασε η Αλίκη Καραμανλή

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού είναι πλέον πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου είχε επιλέξει την κατεύθυνση της Πολιτικής Διακυβέρνησης.

Στο αντικείμενο των σπουδών της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς σχέσεις, η λειτουργία των πολιτικών θεσμών και η ευρωπαϊκή πολιτική.

Η Αλίκη και ο Αλέξανδρος Καραμανλής γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2003. Παρά την αναγνωρισιμότητα των γονιών τους, τα δύο αδέλφια διατηρούν χαμηλό προφίλ, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις τους περιορίζονται κυρίως σε οικογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις.