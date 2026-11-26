Μια σοβαρή καταγγελία σε βάρος γνωστού Ελληνοαυστραλού ηθοποιού ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με μία 37χρονη γυναίκα να υποστηρίζει πως έπεσε θύμα βιασμού κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της στην Ελλάδα.

Η γυναίκα, σλοβακικής καταγωγής και μόνιμη κάτοικος Αυστραλίας, μίλησε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στη δημοσιογράφο Γιώτα Κηπουρού, περιγράφοντας όσα καταγγέλλει ότι συνέβησαν στις 2 Ιουλίου 2025, στα νότια προάστια της Αττικής. Όπως ανέφερε, είχε γνωρίσει τον ηθοποιό στην Αυστραλία, με εκείνον να την προσκαλεί φιλικά στην Ελλάδα με αφορμή τα γενέθλιά του. Οι δυο τους συναντήθηκαν σε εστιατόριο στη Βουλιαγμένη, όπου, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η 37χρονη άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και αδυναμία να λειτουργήσει φυσιολογικά, λίγο αφότου είχε καταναλώσει σαμπάνια. Η ίδια υποστηρίζει πως ο ηθοποιός τη νάρκωσε και στη συνέχεια την οδήγησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου καταγγέλλει ότι τη βίασε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην τηλεοπτική της συνέντευξη, δεν απευθύνθηκε αμέσως στις Αρχές ούτε επισκέφθηκε κάποιο νοσοκομείο, καθώς ισχυρίζεται ότι είχε δεχτεί απειλές για τη ζωή της. Η 37χρονη μίλησε, επίσης, για τις σοβαρές επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, είχε το περιστατικό στην ψυχική της υγεία, αποκαλύπτοντας πως νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική για περισσότερο από τρεις μήνες. «Έχω εφιάλτες, φοβάμαι πως κάτι θα μου συμβεί. Το μόνο που ζητάω είναι δικαιοσύνη για αυτό που μου έκανε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στα χέρια της Δικαιοσύνης η υπόθεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η 37χρονη έχει ήδη υποβάλει μήνυση μέσω του δικηγόρου της στην Ελλάδα, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση. Σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη, ο ηθοποιός, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αυστραλία, αναμένεται να κληθεί στην Ελλάδα από τον ανακριτή. Μέχρι στιγμής, το όνομα του ηθοποιού δεν έχει αποκαλυφθεί στην εκπομπή, ενώ στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν παρουσιάζεται η δική του θέση επί των καταγγελιών, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση.